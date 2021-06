La palabra de Dalma Maradona sobre la versión de que habría sido responsable de la crisis de Gianinna y Daniel Osvaldo

Dalma Maradona y Claudia Villafañe no habrían querido invitar a Daniel Osvaldo al cumple de Roma (Video: "Intrusos" - América)

Otro escándalo se habría desatado en el seno de la familia Maradona, pero esta vez entre las personas menos pensadas: Dalma y Gianinna Maradona. Es que a pesar de ser inseparables, surgió la versión de que la mayor de las hermanas no le habría dado el visto bueno a la nueva pareja de la menor, Daniel Osvaldo.

En este contexto, en la edición nocturna de Intrusos Paula Galoni contó la decisión que habrían tomado Dalma y Claudia Villafañe y que habría perjudicado la incipiente relación de la ex del Kun Agüero. “Lo que a mí me contó Fernanda Iglesias es que la pelea que tuvieron después de que aparecieran las fotos juntos en la Patagonia se dio porque Momo, el hijo de Daniel, y Roma, la sobrina de Gianinna cumplen casi el mismo día, y festejaban el mismo fin de semana. No me pregunten por qué, pero ni Claudia ni Dalma querían que Daniel fuese al cumpleaños de Roma, pero Gianinna ya lo había invitado…”, comenzó relatando la panelista invitada. Y continuó: “Parece que a él le llegaron los rumores. Y también como que era un tipo complicado. Entonces, Daniel se enojó con Gianinna porque lo invitó y desinvitó al cumple”.

Ante estas versiones, Dalma salió con los tapones de punta a desmentir estos rumores. “Qué espectacular cuando no tienen temas y empiezan a mezclar todos y hacen una ensalada...Lo único que voy a pedir es que me dejen afuera de algo que no tengo absolutamente nada que ver! ¡Y mucho más a mi hija! Gracias”, escribió furiosa en una story de Instagram.

El posteo de Dalma desmintiendo los rumores

Como si esto fuera poco, este martes la ex novia italiana de Osvaldo salió al aire en Los Ángeles de la Mañana, donde le hizo una rotunda advertencia: “Creo que Gianinna Maradona está en un momento difícil de su vida. Todos sabemos lo que pasó, estamos muy tristes, en Italia admiramos a Diego Armando Maradona. Yo también hablé por teléfono con él cuando estaba en Roma, para nosotros es un ídolo. Pero me da tristeza y pena porque se va a meter en una historia que le va a hacer mucho mal (...). No la conozco, pero creo que es una mina inteligente. No entiendo”, aseguró.

Lo cierto es que, por el momento, todo marcha sobre ruedas en la relación entre Gianinna y Daniel. De hecho, el último sábado ella blanqueó el romance entre ellos a través de sus redes sociales. “Buscando mis mil horas. Mis mil mambos. Firme ahí. Aunque no te dejé posar, sos mi modelo personal”, escribió la hija de Diego Maradona en su cuenta de Instagram sobre una foto de dos manos entrelazadas, con una pulsera compartida. Y para que no queden dudas, agregó: “Te amo, @daniosvaldobv”.

El posteo de Gianinna Maradona (Foto: @giamaradona)

De esta manera, confirmó los rumores que surgieron en febrero de este año, cuando trascendió que con Daniel había algo más que la relación de amistad que cultivan hace años. Según pudo saber Teleshow, los vecinos de Banfield, donde vive el ex jugador del Taladro, decían que el auto de la hija del Diez solía estacionar en la cuadra y que más de una vez se la había visto entrar y salir de la casa que Osvaldo había compartido con Jimena durante el intento que de reconciliación que tuvieron a principios de la cuarentena.

Con el paso de las semanas, el cantante y la joven dejaron de ocultar su relación amorosa. Incluso en Semana Santa el actual líder de la banda de rock Barrio Viejo realizó una gira por Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, y ella lo acompañó junto a su hijo Benjamín, de 12 años, fruto de su relación anterior con el Kun Agüero. Allí fueron fotografiados, y desde entonces ellos comenzaron a publicar fotos en sus redes sociales.





SEGUIR LEYENDO: