Denise Dumas se quebró al defender a José María Listorti: “Lo banco a muerte”

“El humor que nos estereotipa y aburre”, fue el comentario rotundo que aplicó la cuenta de Instagram Feminacida para definir un sketch en el que José María Listorti “silencia” con el accionar de una licuadora los comentarios de su pareja, Mónica González, relativos a la rutina escolar de sus hijos.

En los comentarios de la publicación, la actriz Julieta Díaz dejó un mensaje en la misma línea: “Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo”. Luego agregó otro mensaje para dirigirse a Mónica: “A su compañera: hermana acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar”. A partir de esto, se dispararon la polémica y las críticas -a favor y en contra- del humorista y su chiste.

Hasta el momento, ni él ni Denise Dumas, su compañera en la conducción de Hay que ver (El Nueve), se habían referido al tema en el programa. Pero eso cambió en la tarde de este jueves, después de una entrevista que le hicieron a Lolo Rossi, quien será la jefa de coaches de La Academia, el formato novedoso que presentará ShowMatch a partir del próximo lunes 17 de mayo. “Jose, te re banco, te quiero decir eso, por lo que pasó con la licuadora”, expresó Rossi en el final de la nota, lo que le dio pie a Dumas para dar un fuerte mensaje de apoyo para Listorti.

“¡Bravo, Lolo! Y ya que lo dijiste, y obviamente yo respeto la decisión de Jose de no querer hablar del tema, quiero decir algo”, introdujo, para después agregar: “Yo hablo como amiga de José María, desde hace más de 15 años, soy su compañera de hace muchísimo años, hemos laburado más de ocho horas por día, de lunes a lunes... Quiero decir que yo lo banco a muerte como persona, como marido, como padre, como amigo, como hijo, como todo”, dijo Denise.

“Te amo con toda mi alma”, agregó y, en ese momento, se le quebró la voz. Entre lágrimas, estiró su brazo izquierdo para acercarse a su compañero y juntos fundieron las manos. “No hablé de esto y no salí a defenderlo porque no él quiso”, dijo Dumas. “Estás por llorar, Denise”, le marcó Rossi. “Sí, obvio que estoy por llorar y me enojó un montón, porque también hubiera salido a defenderlo. Lo hubiera defendido, pero él prefirió el perfil bajo. Pero para todos los que no lo conocen, les quería decir esto”, sumó la ex modelo.

Cuando estaban a punto de cambiar de tema, Denise expresó algo más: “Y para cerrar: Moni, te banco a muerte y que son una de las parejas más lindas que conocí en mi vida”, dijo en referencia a la mujer de Listorti, que se sintió conmovido por la demostración de afecto de su compañera, aunque de manera algo tímida. “Bueno, no, no hacía falta, no te preocupes”, le dijo Josema entre risas. Y ella recalcó: “Sí, sí que hacía falta”.

Días atrás, Mónica había salido en defensa de su marido: “Me dolió mucho porque el análisis fue muy rebuscado, no había ningún trasfondo. Me dolió porque lo ubican a mi esposo en un lugar oscuro y de maltratador, siendo que es un señor con todas las letras. Y me ubicaron a mí como si fuera la sometida que me dejo y que avalo semejante situación”, dijo en una entrevista radial con el programa Por si las moscas (La OnceDiez / Radio La Ciudad).

