La emoción de José María Listorti en su despedida de Hay que ver: “Estoy muy contento de haber hecho este ciclo”

José María Listorti se emocionó en su despedida de Hay que ver

En 2018 Hay que ver, el programa conducido por Denise Dumas y José María Listorti buscó ocupar las tardes del Nueve con una mezcla de humor, política y espectáculos. Tres años después, el ciclo llega a su fin. Y este jueves, el conductor no pudo contener su emoción en su despedida del ciclo de La Flia.

“Hoy es el último día que hago el programa con ustedes. Ay, no quiero llorar… Qué pelotudo”, arrancó diciendo José María, minutos antes del final del programa. Recordemos que el conductor se pondrá al frente de una nueva versión de Clink, caja, el programa de entretenimientos que hizo Berugo Carámbula a mediados de los noventa y en que se desarrollaba dentro de un supermercado.

“No nos vamos a despedir porque vamos a trabajar de nuevo. Me tengo que poner de lleno con un nuevo proyecto del canal con el que estoy muy contento, muy ilusionado y le agradezco al canal. Aprendí muchos de ustedes, me llevo grandes recuerdos y me hubiera gustado que nos juntemos más a comer, a divertirnos, pero la pandemia hizo que no se pudiera”, continuó un emocionado Listorti ante la atenta mirada de su inseparable compañera y amiga Denise Dumas.

José María Listorti

“Estoy muy contento de haber hecho este ciclo. Los programas comienzan y también terminan. Algunos duran 50 años como el de Mirtha y otros, una semana. Este es el tercer año de este y el viernes va a ser el último programa, pero yo me despido hoy”, comentó el conductor.

Entre los panelistas que pasaron por el living de hay que ver se puede nombrar a Nancy Pazos, Fernando Cerolini, Matilda Blanco, Marcela Coronel y Barby Simons, Paula Trapani y Carolina Molinari entre otros. En 2020, Marcela Coronel mantuvo una fuerte discusión al aire con Denise Dumas y la periodista terminó alejándose del ciclo. “Denise mañana sigue, todo sigue la semana que viene y a lo mejor sigue unas semanitas más”, concluyó el también humorista.

En los últimos días, el gato que compartía sus días con José María Listorti, su esposa Mónica y sus hijos Bruno y Franco, era un integrante más del hogar. Y el sábado pasado, lamentablemente, falleció. Así que, ahora, todos ellos deberán aprender a convivir con su ausencia y a refugiarse en su recuerdo. “Hoy se murió Renzo. Gracias por tanto cariño. Te vamos a extrañar mucho. Mucho. Mucho”, escribió el humorista de ShowMatch en su cuenta de Instagram, junto a un corazón negro.

La publicación, obviamente, se llenó de demostraciones de cariño por parte de los amigos del conductor, como Paula Chaves, Pablo Granados, Fátima Florez y Matilda Blanco, entre otros nombres conocidos. Pero hubo un mensaje en particular que sirvió para entender qué fue lo que había pasado y fue el del doctor Juan Enrique Romero, reconocido médico veterinario, quien le puso un emojie de tristeza, un corazón y un par de manos en alto.

