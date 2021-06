La emoción de Denise Dumas por el último programa de Hay Que Ver: “Este laburo es así: todo el tiempo se termina”

La emoción de Denise Dumas con el final de "Hay que ver" (Video: "Hay que ver", El Nueve)

Hace ocho días, José María Listorti anunciaba su partida de Hay que ver (El Nueve), el ciclo que durante tres años y medio condujo junto a Denise Dumas. Y este viernes le tocó a la ex modelo despedir definitivamente el programa producido por La Flia, tras cuatro temporadas al aire.

“Miren lo que es esto, por favor... esto es una mezasa”, dijo Denise al ingresar al estudio y señalando la gran mesa servida con dulces de Maru Botana y con todos los panelistas sentados: Gaby Fernández, Fernanda Iglesias, Paula Trapani, Carolina Molinari y Majo Martino, además de María Fernanda Callejón como invitada estelar.

“Queremos despedir este programa con toda la alegría del mundo, porque es el programa que inauguró La Flia. No había ni oficina, nada. Íbamos a la casa de Marcelo (Tinelli) a ver cómo arrancaba esta nueva productora. Y pasamos tres años y pico, que hoy en día es una bendición enorme”, recordó Dumas.

Además de hablar sobre la actualidad de La Academia de ShowMatch (El Trece), el programa estuvo teñido por los recuerdos. Así, en un tape dividido en dos partes, mostraron algunos de los mejores momentos del ciclo, notas, coberturas e incluso momentos más íntimos, como los festejos de cumpleaños de los conductores.

“Lo único que lamento con el alma es que no esté Jose", dijo Denise Dumas en referencia a José María Listorti, su compañero en la conducción de Hay que ver

Después de la segunda parte y al volver al piso, Denise Dumas lloró de emoción. “¡Vamos, Deeeen!”, la alentaron desde la mesa. Y ella respondió: “Lo único que lamento con el alma es que no esté Jose. Este laburo es así: todo el tiempo se termina. Vienen nuevos programas, nuevos proyectos. Me acuerdo que cuando terminaba Infama, que me dijeron: ‘Va a terminar’ y me agarró como el abismo. Habíamos pasado veinte mil con Jose... Este es el show, el Cantando... Y cuando terminó Infama, lo primero que me salió es levantar el teléfono y llamar al Chato (Prada) para decirle que me quedaba sin laburo. ‘Algo vamos a hacer y algo con Jose, tienen que volver a estar juntos’, me dijo”, recordó Dumas sobre los inicios.

Y para graficar el vínculo que la une a Listorti, agregó: “Jose es como un hermano para mí y en estos momentos lo extraño un poquito. Lo único que me da alegría al pensar que termina esto, es que Jose sigue. Es lo único que me alegra”, dijo en referencia a Super super, el programa de entretenimientos que el próximo miércoles comenzará en el mismo horario de Hay que ver, con la conducción de José María. “Y si no nos vuelve a juntar el medio, nos juntaremos en algunas vacaciones. Jose me emociona”, insistió Denise.

En ese momento, la producción puso en pantalla un tweet que José María Listorti publicó en su cuenta, en el que hizo referencia al final del ciclo: “Hoy termina ‘Hay Que Ver’ Un programa que disfuté muchísimo! Y aprendí aún más! Gracias a TODOS absolutamente TODOS los q fueron parte de este programa!”, escribió el conductor, junto a dos emojis de corazones y una foto en la que se lo ve con Denise.

“Fuimos buscando, hemos pasado por todos: hacíamos reportajes más vintage, después teníamos el Bailando..., después no había Bailando... uno va buscando y buscando a través de las temporadas. Y una difícil para hacer televisión fue la pandemia y todos nos cargamos al hombro esta situación. Lo dimos todo, chicos. Y ustedes son geniales. Es un placer”, resumió Dumas y elogió al panel.

Finalmente, sobre los minutos finales del programa, Denise saludó a los técnicos y el personal del canal, a Marcelo Tinelli, a Pablo Chato Prada, Federico Hoppe y a Lourdes Sánchez, quien fuera panelista de Hay que ver. Y tras darle la palabra a todos los panelistas, cerró: “A vos Jose de mi alma, de mi corazón, cerramos este ciclo en nombre de los dos. Y vendrán muchos más. Y a ustedes, que estuvieron del otro lado, los quiero mucho. ¡Será hasta la próxima!”

