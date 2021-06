Marcelo Tinelli le envió un emotivo mensaje a su ex, Soledad Aquino, que continúa internada tras recibir un trasplante: “Fuerza, todos juntos”

Marcelo Tinelli no se olvida de apoyar a su ex Soledad Aquino, que transita por un delicado cuadro de salud

Desde que se supo que Soledad Aquino, la ex de Marcelo Tinelli y la mamá de sus hijas mayores Micaela y Candelaria, atravesaba un delicado cuadro de salud, toda su familia se ocupó de apoyarla en este difícil momento. En las ultimas horas, sin ir más lejos, Lelé le dedicó un conmovedor posteo a su madre, quien permanece internada en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro luego de recibir un trasplante de hígado.

“Nunca pero nunca voy a soltarte la mano”, escribió la cantante con una imagen en blanco y negro, donde se pueden ver las manos unidas de Soledad junto a la de ella en Instagram Stories. Y, al ver la nota en la que Teleshow reflejó esta publicación, el conductor de ShowMatch decidió replicarlo y sumarle unas emotivas palabras. “¡¡Fuerza Sole!! Fuerza mis amores Mica y Cande. Todos juntos”, escribió junto al emoji de un corazón rojo.

El emotivo mensaje de Marcelo Tinelli a su ex Soledad Aquino

Esta no es la primera vez que el conductor se manifiesta sobre la salud de su ex esposa. El 11 de junio, luego de pasar al aire un divertido videoclip protagonizado por su segunda hija junto a los Tack See Boys, aprovechó para expresarse al respecto. “Le mando un beso a Cande, a Mica… También a Sole, que la está luchando después del trasplante de hígado. Estamos todos muy esperanzados que salga. Pero son momentos difíciles. Ustedes saben lo que es la donación de órganos… Tiene que estar bien dentro de otro cuerpo. Estamos todos atrás de ella para que pueda salir adelante”, detalló Tinelli.

“Es lo que todos lo que la amamos de verdad queremos. Más allá de que hoy, por supuesto que es mi ex mujer, pero ese amor de padre por esas hermosas hijas que criamos. Me llena de orgullo que están al lado de ella Mica y Cande”, agregó. Además contó que, al momento de conocerse que ya estaba disponible el órgano, la mayor de sus hijas se encontraba en los Estados Unidos de vacaciones con su novio, Lisandro López, por lo que se tomó el primer vuelo de regreso al país para acompañar a su madre.

“Ojalá Sole se pueda recuperar. Es lo que deseo de todo corazón, que Sole esté bien… por todos, pero fundamentalmente por ella, porque la quiero mucho. Siento el amor de ser padres de dos hermosas mujeres grandes”, reflexionó Marcelo.

Tinelli habló de la salud de Soledad Aquino (Video: ShowMatch, ElTrece)

A fines de marzo, Aquino había sido internada en terapia intensiva después de que le realizaran unos estudios mediante los cuales se detectó que estaba sufriendo una hemorragia estomacal. “Fue un problema severo, una infección digestiva, una úlcera de duodeno que se le complicó. Tuvo que ser intervenida con una endoscopia de urgencia”, había contado entonces Tinelli.

Durante su hospitalización, la mujer se contagió coronavirus, pero pudo superar la enfermedad sin mayores complicaciones hasta recibir el alta médica. No obstante, cuando por fin regresó a su hogar trascendió que había quedado en lista de espera para una cirugía de sustitución de hígado. “Ayer la potra de mi madre me pidió que les diga a todos los que preguntan por ella que está muy bien, esperando su trasplante. Para que nadie se preocupe: mamá es un toro y está bárbara y muy acompañada siempre”, había comunicado Cande a fines de mayo. Finalmente, el 10 de junio Aquino fue intervenida y hoy continúa con su recuperación.

