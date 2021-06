Los sugestivos posteos de Guillermo, el hermano de Pampita, esperando a la beba

(Foto: Franco Fafasuli)

“Esta familia va a ser más gigante todavía”, anunció en México Carolina Pampita Ardohain cuando celebraba su cumpleaños número 43 y de inmediato confirmaba que estaba esperando una nena, fruto de su relación con Roberto García Moritán. La fecha prevista de parto según anunció ella en ese momento era para fines de junio, es decir ¡ahora! aunque más adelante, en el debut de ShowMatch embarazada de siete meses y medio ella dijo que esperaba para el 22 de julio.

Terminando el sexto mes del año y con Carolina Ardohain cursando sus últimas semanas de embarazo, Guillermo, el hermano de la modelo y conductora realizó un sugestivo posteo, dando a entender que la pequeña está muy cerca de nacer.

El posteo del hermano de Pampita

Cerca de las dos de la mañana del lunes el odontólogo posteó en sus historias una foto de él muy sonriente acariciando la panza de su hermana, imagen que adornó con tres emojis: mujer embarazada, cara sonriente con corazones y corazón.

Minutos después, también en una historia en Instagram, subió un video en el que se ve la panza de ella mientras usa su celular y él la acaricia. Este no lo acompañó con emojis sino con un círculo de progreso titilando, como el que aparece en el celular o en la computadora cuando algo está cargando.

Horas antes ella había subido un video correspondiente a enero del 2020 en el que se la ve celebrando su cumpleaños con Roberto García Moritán y sus hijos, festejo que se realizó en Punta del Este. Al clip le sumó el tema de Frank Sinatra “What a wonderful world” y escribió: “Pidiendo el mismo deseo, así estábamos”. Además, agregó un fragmento de la canción: “Hay magia en todas partes, qué vida maravillosa”.

Pampita y Roberto García Moritán

Mamá de Blanca fallecida en el 2012, Bautista, Beltrán y Benicio, García Moritán quien ya era papá de Santino y Delfina. A su vez, Benjamín Vicuña está en pareja con La China Suárez con quien se convirtió nuevamente en papá en el 2018 de Magnolia y el año pasado de Amancio, por lo que los hijos de la modelo se tomaron con naturalidad la llegada de la nueva integrante al hogar. “Están acostumbrados a tener familia grande. Así que va a haber mucho brazo y mucho amor para ella, va a ser re mimada”, había contado ella a Teleshow cuando promediaba la semana 20 de gestación.

Como lo hizo en el nacimiento de sus otros hijos, la conductora prefirió no ponerle nombre aún a la nena por nacer, aunque toda la familia ya sugirió los propios. “Espero a verle la carita. Tenemos un montón (de nombres) porque todos participan, y hay de todo, se ocurren nombres raros, otros espectaculares, hasta de personajes de Disney. Nosotros anotamos todos”, dijo quien también se desempeña como jurado del segmento de ShowMatch, La Academia.

En su momento, contó que a los 43 y transitado su quinto embarazo se sentía con más “experiencia” y con “menos ansiedad” que con los anteriores, aunque en lo físico lo transitaba sin demasiadas diferencias: “Ahora ya sé cómo serán los cambios en el cuerpo, todo, y estoy más segura. El embarazo es un estado que me fascina. De todas maneras es igual de mágico y de especial, estamos embobados con el tema, aunque el día a día hace que se te pase todo más rápido que con el primero”.

Hace unos días también en diálogo con este sitio se había referido a la posibilidad de filmar el parto. “En algunos lugares se puede, en otros no. Yo tuve la suerte que pude. Me quedó como un lindo recuerdo y es maravilloso”, dijo en relación a los nacimientos de sus hijos mayores y agregó: “No hay nada decidido. No hay presión sobre ese tema. Y vamos a ver cuando suceda…”.

