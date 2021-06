Sebastián Estevanez y su mujer esperan a su cuarto hijo: “Se agranda la familia”

Sebastián Estevanez e Ivana Saccani serán padres por cuarta vez (Foto: Instagram @ivanasaccani)

A fines de la semana pasada se había adelantado en Intrusos (América), pero este miércoles el propio Sebastián Estevanez lo confirmó: el actor será padre por cuarta vez junto a su mujer, la modelo Ivana Saccani.

Ellos ya son padres de Francesca (de 14 años), Benicio (10) y Valentino (6). Y ahora esperan al nuevo integrante de la familia, según lo anunció el propio Estevanez en su cuenta de Instagram: “ Más felices no podemos estar! Se agranda la familiaaa! Besoos! ”, escribió el actor junto con varios corazones y mencionando a su mujer. El mensaje vino acompañado de una tierna foto en el que se ve la creciente panza de embarazada de Ivana y cuatro manos que dibujan un corazón.

La publicación estalló de likes y comentarios felicitando a la pareja, entre los que se destacaron los saludos de varias celebridades como Alejandro Marley Wiebe, Sabrina Garciarena, Manuela Pal, Gabriela Sari, Marcela Kloosterboer, Georgina Barbarossa, Vanesa González, Pancho Dotto y Martina Fasce, entre otros.

La tierna foto que compartió Sebastián Estevanez en su Instagram para contar sobre el cuarto embarazo de su mujer, Ivana Saccani (Foto: Instagram @sebastian.estevanez)

“Quienes van a ser papas en diciembre por cuarta vez juntos y siguen como una familia unida son Ivana Saccani y Sebastián Estevanez. Muy linda noticia, los Estevanez papás nuevamente, agrandan el clan familiar. Él estuvo en la última tira que se grabó en Argentina y cuando terminó la ficción, Separadas, la venían pasando mal”, revelaron el viernes pasado en Intrusos (América).

Sebastián e Ivana están en pareja desde hace veinte años. El año pasado, la familia Estevanez vivió un duro momento cuando Sebastián se quemó el rostro y otras partes del cuerpo al intentar prender el fuego en su casa. Después de hacer una larga rehabilitación, el actor logró recuperarse.

“Fue durísimo, mucho dolor, pero ya por suerte recuperado. Estoy contento que no le pasó nada ni a los chicos ni a Ivana, dentro de todo la saqué barata. Tenía en carne viva toda la cara, la mano, la oreja, el cuello, un desastre. Pensé que me moría, porque la quemadura no es que te duele solamente en el momento, te duele durante dos meses. Estuve con antibióticos, analgésicos, un desastre”, contó seis meses después del accidente.

Sebastián Estevanez tras recuperarse del accidente doméstico en el que se quemó el rostro y buena parte de su cuerpo

Y precisó: “Fue a las ocho de la noche de un sábado, estaba haciendo un fueguito con quebracho que estaba medio húmedo, no lograba prenderlo y tenía un bidoncito de alcohol por la mitad, y pensé que no tenía llama y cuando le tiré un poquito, me explotó el bidón en la mano y me vino todo en la cara. Me podría haber quedado ciego, o incluso haber muerto”.

En ese contexto, el actor agradeció haber sido el único herido. “Por suerte mi familia estaba arriba, cuando escucharon porque fue como una bomba, bajaron. Me fui al baño y me empecé a poner crema en la cara. Se empezaba a incendiar el living y ellos agarraron una manguera para pararlo. Cuando me vieron casi se desmayan, era un monstruo”, expresó.

El proceso de recuperación fue largo, pero exitoso. Un cirujano amigo de él se enteró de lo sucedido y lo asistió inmediatamente, justo después de que llegara la ambulancia a su domicilio. “Primero me dieron algo para calmar el dolor”, señaló. Y sobre el rol de su mujer en esta recuperación, señaló: “Quería tratar de curarme en mi casa para no ir a un hospital en plena pandemia, Ivana fue mi enfermera. No podía dormir, me dieron un tranquilizante para dormir un poco, pero era incómodo. La mano fue lo peor”. En ese sentido, recomendó ante este tipo de accidentes tener a mano agua fría y crema para las quemaduras.

SEGUIR LEYENDO: