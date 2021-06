El dolor de Maju Lozano tras la muerte de sus tíos por coronavirus: “Todo es tristeza en mi familia”

El sentido mensaje de Maju Lozano para sus tíos (Todas las tardes - El Nueve)

Este miércoles, Maju Lozano se tomó los minutos iniciales de Todas las tardes, el magazine que conduce en el El Nueve, para enviar un sentido mensaje personal. La locutora le dedicó el programa a su familia y recordó especialmente a sus dos tíos, fallecidos por coronavirus con diferencia de una semana. “Estamos todos muy conmovidos y muy tristes. Ha sido una semana muy dura en lo familiar. Falleció mi tío el martes pasado de covid, y hoy falleció mi tía, su esposa. Llevaban cincuenta y tres años de casados”, relató con un tono que transmitía toda su tristeza.

“Ellos están en Rosario, que está en una situación muy complicada y solo pudieron ir a despedirlos sus hijos. Ni siquiera sus nietos ni sus hermanos”, lamentó la entrerriana, y aprovechó para mandarles un abrazo a la distancia y hacerlo extensivo a tantas personas que pasan o pasaron por la misma situación. “Estas pérdidas son inexplicables y está la sensación que uno se queda a medias, al no poder despedirlos, ni acompañar a la familia. Somos una familia muy numerosa y unida, han sido días muy tristes. Así como acompañamos el dolor con nuestros televidentes, hoy quería compartirlos con ustedes”; señaló la locutora conmovida.

El dolor de Maju Lozano en su cuenta de Twitter

Para finalizar, Maju se guardó unas palabras esperanzadoras de cara al futuro. “Deseo que todo esto pase pronto, que todo el mundo pueda tener la vacuna”, señaló, y agregó que su tío solo había recibido la primera dosis. “Pronto vamos a salir adelante, esto tiene que ser con esperanza y muchísima fe. El tiempo curará los dolores de todos. Hay muchas cosas lindas, y hay mucho amor que creo que es lo que nos va a salvar”, cerró la integrante de El club del Moro, que también despidió a sus familiares con una publicación en la cuenta de Twitter, donde agradeció el cariño y el amor de sus seguidores.

Cabe recordar que la conductora transitó la enfermedad en septiembre del año pasado, cuando se contagió durante su trabajo junto a Santiago del Moro en La 100. Por medio de una videollamada, habló con sus compañeros de la tarde de El Nueve y dio detalles de su estado de salud: “La sensación en la boca todo el tiempo es rara. Yo me llené de llagas. Y el olfato no es nítido, no es que hay algo cocinándose y lo olés enseguida, viene como al rato…” Y agregó: “Las sensaciones son horribles. Son dolores que uno no ha transitado nunca. Es una falta de energía absoluta, que lo único que necesitás es dormir. Es un cansancio espantoso por el que todo el tiempo estás tirado”.

Maju Lozano contó que padece fantosmia

El virus le trajo secuelas a la locutora entrerriana, que durante un tiempo sintió particulares trastornos en el olfato, cuyo diagnóstico se enteró en vivo en su programa, en un diálogo con el doctor Guillermo Capuya, cuando le contó su experiencia en el tema. “Tengo como... algunas cosas huelo y otras no. Por ejemplo, las flores, el café, no lo huelo, el alcohol y los perfumes tampoco, estoy casi en cero, es como un olfato selectivo”.

En ese momento, el médico señaló: “Inclusive hay gente que tiene fantosmias, que huele olores que no existen. Es una alucinación olfativa; por ejemplo, se bañan y sienten que el agua que sale de la ducha está podrida”. Aliviada por el diagnóstico, Lozano expresó que tiene este trastorno casi desconocido hasta el momento. “¡Eso me pasa! ¡Tengo fantosmia! Espero que mi marido esté mirando porque me dijo que estaba loca, y cuando le dije que el agua tenía olor a yerba, en mi casa la gente se hace un lado, Joaquín se quería cambiar el nombre”, dijo entre risas. Y añadió: “No estoy loca, le quiero mandar un beso a mi psiquiatra también porque él estaba preocupadísimo, ¡no me suban la medicación, tengo fantosmia!”.

