Dani La Chepi fue sorprendida en vivo por su novio que le reclamó más atención: “Nos estaría faltando un poquito de cariño”

Dani La Chepi y su novio compartieron un movil en Flor de Equipo

La exposición que tuvo Dani La Chepi en Masterchef Celebrity, donde su carisma la convirtió en una de las participantes más queridas del certamen, permitió conocer detalles de su pasado. Detrás de su espontaneidad y su buen humor había una dura historia familiar, un pasado busca y laburante antes de su explosión los medios. También supimos de la llegada del amor a su vida de una manera casual y romántica, cuando en plena cuarentena conoció a Javier Cordone, un recolector de residuos con quien sigue en pareja hasta hoy.

Este miércoles Daniela Viaggiamari tal como figura en su documento, estuvo de visita en Flor de Equipo y fue sorprendida por la producción. Lo que simulaba ser una encuesta callejera para conocer el favorito de la gente a ganar Masterchef, terminó siendo un móvil cruzado con su novio, que asomó la cabeza por la ventanilla del camión recolector. “Preguntale qué onda su vida que no nos vemos hace quince días”, se sinceró la influencer, antes de comenzar la charla.

“¿Estás contento que La Chepi está afuera?”, le preguntó la conductora Florencia Peña, sin saber que estaba dando pie a una queja. “No nos vemos nunca, es complicado todo esto, hay que seguir este ritmo, eh”, señaló el recolector generando la sorpresa en el piso. “Si no es Masterchef, es no sé que chef, y de acá a la nota...”; enumeró el hombre, hasta que su novia lo interpretó. “¡Está tirando reclamo!”.

En Minuto para ganar, La Chepi contó cómo conoció a su novio

“¿Qué queres decirle a la Chepi, qué le querés reclamar?”, lo invitó Flor para que hiciera su descargo, y Javier no anduvo con vueltas. “Le quiero reclamar un poquito de cariño que nos estaría haciendo falta”, señaló el recolector y pasó a contar los temas que generan distancia. “Yo tengo tres pibes, ella tiene a (su hija) Isabella”, lo que generó la intervención de Nancy Pazos en defensa de la influencer: “¡El quilombo lo tiene él, no lo tiene ella”, interpretó la conductora de Ruleta Rusa.

En ese momento, los novios acordaron una tregua y fueron reconociendo sus partes de culpa (”las cosas de la vida, el laburo, la familia, el covid”, enumeró él) hasta que la Chepi fue al hueso: “Se llama ex”, diagnosticó y Flor Peña volvió a intervenir: “¿Podríamos poner la palabra “ex” en el meollo de la cuestión?”, preguntó la actriz. “Ya dolió”, respondió Javier, tomándose el pecho. Y cuando la confusión reinaba entre las versiones cruzadas, Dani cerró el tema: “No tiene que ver con las ex de él, sino que es con mi ex. Me hago cargo”. “Soy un poco celoso”, agregó él cerrando el tema que terminó entre risas, con la conductora lamentando el fracaso del móvil romántico

Dani La Chepi durante su participación en Masterchef Celebrity

Durante su paso por Minuto para ganar, la Chepi habló en detalle de su historia con Javier que ya lleva un año. “Yo me lo chamuyé un poco. Pero él vio las historias (de Instagram), se ve que le dijeron que esta piba esta subiendo cosas sobre vos... Porque yo le tiraba los perros a los pibes de atrás, a los que corren. Pero un día se baja el chofer y dice: ‘¡Isa!’ Siempre la excusa de la nena. Y cuando hizo así (se bajó el barbijo), dije: ‘¡Uh, mirá lo que es esto! Dios existe”, contó la influencer, y agregó: “Ahí trajo un vino y me dijo: ‘Cuando termine esta cuarentena lo tomamos’”,

Dani contó que su hija “lo ama”. “En realidad, ella se hizo amiga de él. Y, después, se ponía en la reja y me hacía (guiño de ojo). Cerraba la ventana y me decía: ‘Tenés que tener novio, mamá’. Porque me veía cómo estaba...Pero la verdad es que se quieren mucho y eso para mí es lo más importante”, dijo La Chepi.

