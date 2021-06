Cris Morena celebró los 19 años de Rebelde Way junto a Felipe Colombo y Benjamín Rojas: “Teníamos la edad justa”

Felipe Colombo y Benjamín Rojas recuerdan los días de Rebelde Way junto a Cris Morena

Se cumplen 19 años del estreno del primer episodio de Rebelde Way, la serie creada por Cris Morena y protagonizada por Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas. Y para celebrarlo, Cris realizó 19 días de festejo que coronó este miércoles con un encuentro junto a Colombo y Rojas, titulado “La Rebeldía Continúa”.

“Mis rebeldes, Benjamín Rojas y Felipe Colombo”, los presentó Cris, después de que se viera un compilado de saludos de fans de todo el mundo, quienes contaron qué significó la serie para cada uno de ellos. “Para mí, fue un cambio total. Fueron tres años maravillosos de mi vida; profesional y artísticamente, fueron los mejores”, dijo Benjamín al respecto. “Teníamos la edad justa, viajábamos mucho. Y quedó algo que no queda siempre cuando uno hace ficción”, agregó Colombo.

La serie fue transmitida en 39 países del mundo, pero además de Argentina, fue un furor en Israel. “Eso me sorprendió mucho, a comparación de lo que me imaginaba que iba a ver. Llegamos, el avión frenó y había una valla y un montón de gente del otro lado. Nunca me imaginé que iba a haber gente esperándonos abajo del avión”, recordó Rojas.

La conversación ocurrió frente a artistas del primer año del Camino del Artista de Otro Mundo, la academia de talentos de Cris Morena. En ese sentido, la creadora y productora les preguntó cuál es la importancia del camino del artista, pensando en las futuras generaciones. “Yo espero que les estemos armando un entorno más sano, más libre. Cualquier chico viene con una libertad absoluta que después se va cuadrando en las necesidades y lo que exige el exterior. Hay muchos espacios y vínculos nuevos, muy interesantes. Desearía que puedan vivir plenamente, hacer, equivocarse, entender la frustración como algo positivo”, dijo Colombo.

Cris Morena celebró los 19 años de Rebelde Way junto a Felipe Colombo y Benjamín Rojas

En tanto, Rojas agregó: “Pensaba recién cuando veía el video y aparecían nuestras hijas, ¿qué mundo le dejamos? Aunque el mundo no es mío, pero yo tengo la posibilidad de mostrarle un mundo en el que pueda desarrollarse y pueda hacer todo lo que dijo Felipe. Que en los cimientos de la familia sienta seguridad y tenga amor y esté tranquila. Que sea feliz, pero que sepa que tiene un lugar dónde la cobijamos. Yo aprendí eso por mis padres, quienes no tenían ni idea lo que era el mundo artístico. Pero siempre tuve su apoyo, siempre me sentí protegido en el sentido de que si me equivocaba, no pasaba nada. También coincidió con encontrar a Cris en ese camino, que fueron los inicios. Es muy importante ”.

Acerca de las exigencias de Cris Morena, Colombo dijo: “Cris siempre nos pedía un escalón más. Yo decía: ‘Este personaje es re difícil’. Y ella me daba las herramientas y el mundo para esforzarme y cumplirlo”

Y reafirmó: “Es muy importante ser contenedor. El artista siempre está flor de piel, estás desnudando el alma. Es un riesgo casi vital. Entonces, cuidarlos en ese proceso y saber que sí, el chiste de esto, el único sentido que tiene hacer arte es arriesgar el alma. Pero si te sale mal, no pasa nada. Va a incorporar algo para el siguiente riesgo. Porque se te va la vida en hacerlo. Y el mundo necesita gente que haga esta locura”.

La carta de Camila Bordonaba a sus compañeros de Rebelde Way

Sobre el cierre, Colombo tomó nuevamente la palabra para leer una carta de Camila Bordonaba, quien desde hace unos años se alejó de los medios de comunicación y vive en la Patagonia Argentina: “Hola, aquí Camila. No quería dejar de estar presente en este momento donde vuelve un trabajo que hicimos hace varios largos años. Me hace pensar qué perfecto es todo, me sorprende ver que toda esa etapa en donde hubo tanta entrega física, mental y espiritual aun hoy sigue acompañando a les niñes del mundo. Más allá de hoy, ver las cosas con otros ojos, la confianza en el camino del corazón y los sueños, siempre está presente en mí. Porque lo que se hace de todo corazón deja huella. Elijo alejarme de la exposición que generan los medios de comunicación, muchas veces llena de falsos datos e inventos, porque no siento ahí un corazón. Hoy sigo dejando hermosas huellas en el mundo y el deseo de que cada uno pueda encontrar su camino, siguiendo sus sueños y cumpliendo sus propósitos. El mundo está lleno de maravillas y de seres de colores, que hacen que la vida valga la alegría de vivirla. Abrazos, salud por lo hecho y lo mejor para lo que viene”.

El final del encuentro fue con un meddley de canciones de RWay a cargo de los artistas del Camino del Artista de Otro Mundo.

