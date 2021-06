Los polémicos puntajes secretos de Pampita para Barby Franco y Charlotte Caniggia: “Deben ser las hormonas”

Los curiosos puntajes de Pampita en ShowMatch (El Trece)

Noche de sentencia, duelo, polémica y eliminación en ShowMatch. El desafío de La Academia denominado “Imitación perfecta” dejó actuaciones desparejas y la definición quedó en manos de Carolina Pampita Ardohain, encargada del voto secreto. El conductor Marcelo Tinelli fue descubriendo uno a uno los sobres y dos puntajes de la modelo llamaron la atención por sus extremos.

Julieta Puente, Sofía Jujuy Jiménez. Mariana Genesio Peña y la dupla de El Polaco y Barby Silenzi quedaron entre los sentenciados siguiendo la tendencia lógica de los votos que habían conseguido en la previa. Esto cambió cuando llegaron Barby Franco y Gabriel Rentería, con sus ocho puntos a cuestas, el número más bajo de esta ronda, incluido un uno de Ángel de Brito. “Ya lamentablemente estás sentenciada, no te salva ni aunque Pampita te ponga un diez, que no creo...”, comentó Tinelli, mientras que con una sonrisa pícara, la jurado daba a entender que algo extraño podía suceder a la hora de puntuar a su amiga.

Efectivamente, en el sobre había un diez, que provocó unos segundos de alegría en la bailarina, hasta que se dio cuenta que no le alcanzaba. La diferencia del voto de Pampita con sus colegas llamó la atención del conductor, que hizo una excepción para pedirle sus fundamentos: “Las hormonas me tienen así”, señaló la modelo, mientras sus compañeros Hernán Piquín y Jimena Barón no daban crédito a semejante puntaje por la tan pobre performance de Lady Gaga que había mostrado Barby.

La pelea entre Charlotte Caniggia y Pampita

La expectativa llegó a su punto máximo cuando llegó el turno de Charlotte Caniggia, que pese a tener una buena cosecha de 16 puntos y necesitar solo tres más, no se tenía confianza. “Ya perdí la fe completamente”, se sinceró la hermana de Alex. “Tuvo un diez Barby Franco”, intentó alentarla el conductor, pero causó el efecto contrario: “¡Pero Barby Franco es la amiga de Pampita, Marce! Me tengo que hacer amiga de Jimena, de Piquín. Voy a armar una cena”, prometió con picardía señalando el estrado.

La poca fe de Charlotte tenía fundamento en el cruce mediático que tuvo con la modelo en los últimos días. La polémica había comenzado el lunes en la pista ShowMatch. “No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución. Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando nada. Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mierda”, fueron los dichos de Pampita hacia Charlotte que encendieron la mecha. Fue después de la desgraciada imitación que la mediática hizo sobre la figura de la cantante Amy Winehouse. Antes de escuchar la devolución de la modelo y conductora, la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis había dicho sentirse “maltratada por el jurado” y sacó a la luz un viejo cruce cuando la conductora la había convocado para su programa Pampita Online.

Después del cruce con la modelo y jurado, Charlotte había hablado con Teleshow. “Yo soy muy educada, porque siempre me callo la boca y trato de no armar peleas. Me caía bien Pampita, fui a trabajar con ella y me pasó esta situación que nunca había contado, porque yo soy súper respetuosa y no quiero armar lío con nadie. Pero bueno, me tocó contarla”, dijo Charlotte sobre una pica que surgió en el pasado. Y explicó: “Yo pedí que no me cruzara con Yanina (Latorre) al aire y al final lo hizo. Lo sentí como una traición porque yo era nueva, supuestamente iba a ser panelista, iba a trabajar con ella y no me gustó esa actitud”.

El descargo de Charlotte Caniggia después de su pelea con el jurado

Pese a esto, Charlotte dijo: “No soy rencorosa, no odio a nadie, me da igual. No pasa nada”, como quitándole importancia al hecho. “Yo no tengo problema con nadie. Trato de pasarla bien, de hacer un buen show, ser simpática. Son cosas que pasan. No pienso en renunciar, estoy bien”, cerró. A eso se le sumaron unos repudiables mensajes de su mellizo Alexander, que se refirió en forma despectiva a Pampita.

De vuelta a la pista, las sospechas de Charlotte se comprobaron cuando Marcelo abrió el sobre y se sorprendió con un cero tan grande como el estudio. “¡Pampi, que mala!”, gritó la participante. “Malísima”, retrucó la modelo moviendo su boca, y pidió e micrófono para justificar: “Deben ser las hormonas. Charlotte dice que las hormonas hacen cualquier cosa”, explicó con ironía. “Yo nunca tuve hijos, pero leí que las mujeres embarazadas están un poco locas. ¿O no, Pampita? Una se enoja mucho..”, replicó la mediática, entrando en un terreno peligroso. “No conviene decirle a una embarazada ‘me chupa un huevo’. Puede salir todo mal”, cerró la modelo con seriedad.

Con estos puntos, Charlotte junto a su partenaire Nacho Gonatta fueron al duelo. Allí cambió a Amy Winehouse por Shania Twain y obtuvo la salvación del jurado en un voto tan dividido que tuvo que intervenir la jefa de coaches. Previamente, Barby Franco había obtenido el primer pase a la segunda ronda, por unanimidad tras destacarse en un número circense. Habrá que ver en el siguiente desafío, el tan temido shuffle, como continúa esta historia.

