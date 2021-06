Marcela Feudale se dio la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus: cuándo podría volver a ShowMatch

Feudale espera debutar en ShowMatch dentro de 21 días

Marcela Feudale decidió no participar de ShowMatch hasta recibir la vacuna contra el coronavirus. Esta es la primera temporada que está ausente la locutora histórica de 58 años que ha estado acompañando a Marcelo Tinelli desde 1992 cuando el conductor debutaba con el exitoso ciclo de Telefe, VideoMatch. Hasta el momento, fue reemplazada por Martín Salwe.

Finalmente, La Enana recibió la primera dosis de la Sputnik este miércoles por la tarde. En su cuenta oficial de Instagram compartió con sus seguidores imágenes y videos del esperado momento. “Así fue ayer. Tenía turno 16:15, pero llegué un poquito antes. Me tocó el puesto 10 que era el vacunatorio 9. ¡Estaba muy emocionada y shockeada después de tanto!”, contó la conductora radial.

“El maravilloso salteño que me atendió y que ven en el video que sigue a la primera foto me contuvo y me mimó. A las 16:05, antes de mi turno, ya me habían vacunado. Fue todo rápido y organizado. Allí en el club de mis amores, River... “obveoooo” @sputnik_vaccine”, escribió Feudale en la red social.

En diálogo con Teleshow, Feudale expresó su alegría por la vacunación y aseguró que podría arrancar en ShowMatch, La Academia en 21 días aproximadamente, cuando le haga efecto la primera dosis. “Ayer estuve ansiosa, hoy me duele todo, jajaja”, expresó.

El pasado 12 de mayo, Marcela anunció los motivos por los que decidió no participar de este programa. En el ciclo radial Feudale Café, que se emite por Radio Cielo (FM 103.5) de lunes a viernes de 9 a 13, narró por qué tomó esta drástica decisión: “Yo tengo una mamá de 84 años y se me planteaba el hecho de estar saliendo y entrando de mi casa a la calle, con una pandemia del coronavirus me podía producir una situación de riesgo muy alta para lo que es la salud de mamá”.

El 29 de abril, le dieron la primera dosis a su madre, pero todavía no se sentía segura de salir a trabajar fuera de su casa. El 17 de mayo anunciaron el estreno de ShowMatch, entonces ella sabía que tenía que tomar una decisión y pensó en la posibilidad de renunciar al programa después de 27 años o hablar “con el dueño del circo y explicarle”. Primero, preguntó cómo serían los protocolos y la nueva modalidad de trabajo en plena pandemia, pero seguía sintiendo dudas. Entonces decidió mandarle un mensaje a Tinelli para contarle lo que le estaba pasando.

“Marcelo es un hombre muy coherente. Le mandé un mensaje que en realidad le presentaba mi renuncia, pero no porque quisiera irme del programa. Nunca había pensado que me iba a retirar de un programa tan emblemático para mi vida como ShowMatch por una pandemia. No se me hubiese ocurrido nunca, pero que en realidad me había gerenciado durante todo este transcurso del tiempo una cantidad de recursos que me permitía quedarme puertas adentro y me daba mucha tranquilidad. Hasta que no estuviera vacunada, no quería salir de casa. Que tomase él la determinación... Y si podía esperarme hasta que yo me vacunara o que si realmente sentía que no me podía esperar que hiciera uso de mi espacio y de mi lugar profesional como él determinase que tenía que ser”, explicó Feudale.

A los 15 minutos recibió un mensaje del conductor: “La respuesta de él fue claramente: ‘No tengo ningún problema en esperarte, voy a esperarte, vos hacé como creas conveniente que tenés que hacer, esperá tu vacuna. Me parece altamente lógico lo que me estás planteando, me parece que todos los que estamos en la vida hoy dependemos de una vacuna’...”. Ahora solo resta esperar unas semanas para que La Enana vuelva a ocupar su lugar en el clásico programa de Marcelo Tinelli.

