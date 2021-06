La reacción de Charlotte Caniggia después de los desafortunados mensajes de su hermano sobre Pampita

El cruce que tuvieron Charlotte Caniggia y Pampita el lunes en ShowMatch sigue dando que hablar

El cruce entre Charlotte Caniggia y Carolina Pampita Ardohain en la pista de La Academia de ShowMatch (El Trece) sigue dando que hablar. Entre los comentarios más fuertes en torno a la polémica, estuvo el polémico tuit de Alexander Caniggia: “Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina veo que la herida de los cuernos no le sana”, disparó el mediático desde su Twitter, apelando al supuesto apodo de “mucamita” que le endilgaron a la nacida en La Pampa en sus comienzos en el modelaje.

Y siguió: “Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana... Mejorate sino La China vuelve y a tu marido te lo afana”, agregó sin metáforas ni incógnitos. Unos minutos más tarde, Alexander decidió borrar el tuit. Pero el daño ya estaba hecho.

A raíz de esto, esta mañana la consultaron a Pampita por los rumores que indican que Alex se uniría a La Academia tras su tumultuosa salida de Masterchef Celebrity (Telefe). “¿Seguirías en ShowMatch si él ingresa?”, le preguntó el notero de Los ángeles de la mañana a la jurado. Y ella respondió: “Supongo que no. No tengo necesidad de compartir ningún momento, ni ningún espacio con alguien que se refiere así hacia las mujeres. Supongo que no”. Sobre su relación con Charlotte, se refirió a lo estrictamente laboral: “Le voy a seguir dando la devolución que me corresponde porque es mi trabajo, soy jurado así que siempre que baile le voy a dar la devolución. Esa es la relación que tengo con ella”.

El duro tweet de Alexander Caniggia para Pampita

Pero para terminar de armar este rompecabezas, faltaba la palabra de Charlotte. Teleshow la consultó por los fuertes dichos de su hermano. Y ella se limitó a contestar: “ No pienso nada, no comento eso ”. Ante la insistencia de la pregunta, se despidió con un: “¡Gracias, amigos!”.

La reacción de Charlotte Caniggia después de las polémicas declaraciones de su hermano sobre Pampita

La polémica había comenzado el lunes en ShowMatch. “No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución. Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando nada. Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mierda”, fueron los dichos de Pampita hacia Charlotte que encendieron la mecha. Fue después de la desgraciada imitación que la mediática hizo sobre la figura de la cantante Amy Winehouse. Antes de escuchar la devolución de la modelo y conductora, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis había dicho que sentirse “maltratada por el jurado”.

Después del cruce con la modelo y jurado, Charlotte había hablado con Teleshow. “Yo soy muy educada, porque siempre me callo la boca y trato de no armar peleas. Me caía bien Pampita, fui a trabajar con ella y me pasó esta situación que nunca había contado, porque yo soy super respetuosa y no quiero armar lío con nadie. Pero bueno, me tocó contarla”, dijo Charlotte sobre una pica que surgió en el pasado. Y explicó: “Yo pedí que no me cruzara con Yanina (Latorre) al aire y al final lo hizo. Lo sentí como una traición porque yo era nueva, supuestamente iba a ser panelista, iba a trabajar con ella y no me gustó esa actitud”.

Pese a esto, Charlotte dijo: “No soy rencorosa, no odio a nadie, me da igual. No pasa nada”, como quitándole importancia al hecho. “Yo no tengo problema con nadie. Trato de pasarla bien, de hacer un buen show, ser simpática. Son cosas que pasan. No pienso en renunciar, estoy bien”, cerró.

Producción: Sofía Della Bernardina / Franco Fafasuli

