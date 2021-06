En el día de su cumpleaños, Cucho Parisi vuelve a ShowMatch para imitar a uno de sus ídolos: “Siempre me gustó la comicidad”

Cucho Parisi vuelve a la pista como La Mona Jimenez

Gustavo Cucho Parisi empezó con el pie izquierdo su aventura en ShowMatch. Su performance en “Cubo al cuadrado”, la disciplina con la que debutó en La Academia no fue la esperada y se llevó el ingrato premio de ser el primer eliminado del 2021. Pero la vida suele dar revancha y a veces, como esta vez, llega demasiado pronto. Por el abandono del Chato Prada y Lourdes Sánchez, el cantante de Los Auténticos Decadentes vuelve esta noche a la pista junto a su compañera, Melody Luz para el desafío “Imitación perfecta”. Y este es apenas uno de los motivos que tiene para festejar, ya que hoy también está cumpliendo 54 años y se dará el gusto de ponerse por un rato en la piel de uno de los artistas más populares del país.

Teleshow sorprendió a Cucho en su camarín, en medio de su transformación que lo convertirá en unos minutos en Carlos “La Mona” Jiménez, uno de sus héroes musicales. Mientras los los vestuaristas trabajaban en la transformación, el músico se tomaba con calma este regreso a la pista luego de su eliminación. “Sabía que íbamos a volver a hacer más cosas, o en el humor o en algo para divertirnos, que es lo que uno más anhela en este momento que no hay shows ni trabajo con los Decadentes”, expresó el músico, y agregó que viene siguiendo esta instancia desde el rol de espectador. Esta noche, volverá a ser protagonista.

Cucho camino a convertirse en La Mona (Franco Fafasuli)

Cucho también se refirió a cómo palpita el desafío de “Imitación perfecta”: “Esto es algo nuevo, siempre me gustó la comicidad y parezco un cómico más que un cantante”, señaló entre risas. Contó que algo había practicado para imitar a la Mona y reconoció la buena onda que tiene con el Chato Prada, cuyo lugar ocupará esta noche y quien le pidió que se quedara en el programa.

El propio productor se había manifestado en el mismo sentido en declaraciones a este medio: “Lo llamé y le pedí por favor (que acepte) Cucho es un artista del carajo y es un tipo encantador, una gran persona con un gran sentido del humor. Me dio mucha pena que se vaya y estoy recontra contento que esté de vuelta”, contó el Chato a este medio luego de explicar los motivos de su renuncia.

El músico no ocultó la alegría de interpretar al ídolo cuartetero: “La Mona es todo: es tradición y cultura popular; es un lenguaje y es una adrenalina estar con él que muy pocos tienen”, señaló en referencia al autor de “Beso a beso”, de quien destacó su trayectoria y el cariño mutuo: “Nos hemos cruzado y trabajamos juntos en varias ocasiones”, agregó, y completó a modo de enseñanza: “Si venís a Argentina y no vas a Córdoba y no conocés a la Mona, te estás perdiendo algo”, cerró a modo de enseñanza.

Por último, Cucho dijo cómo pensaba festejar su cumpleaños: “Como la Mona”, bromeó, y luego se puso serio. “Con tranquilidad. No se puede hacer nada en la casa y más después de un día como hoy, en el que terminas cansado. Voy a estar con mis hijas que es lo más importante”, afirmó.

El fallido estreno de Cucho Parisi en ShowMatch. Ahora tendrá revancha en "Imitación perfecta" (El Trece)

De esta manera, Cucho regresará a la pista después de ser el primer eliminado, algo que se tomó con su filosofía habitual: “¡Soy el primero en algo!”, dijo con alegría ante la consulta de Teleshow, minutos después de conocer la sentencia: “Para mí es un juego. Es un trabajo, obviamente, y lo respeto mucho. Pero también me divertí. Es algo nuevo, que tiene un training al que no estaba acostumbrado”, agregó el cantante.

“Lo único que me da un poquito de pena es Melody (Luz), su partenaire en la competencia), que tiene mucho para brillar y es una excelente bailarina. Pero va a brillar, seguramente la van a llamar para otras cosas”, había manifestado en aquella oportunidad. La posibilidad llegó rápido y para ambos, que tendrán una nueva oportunidad de demostrar en la pista.

Producción: Ana van Gelderen / Franco Fafasuli

SEGUIR LEYENDO: