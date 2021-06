El emotivo saludo de Marcelo Tinelli para Soledad Aquino después del trasplante de hígado: “La está luchando como una guerrera”

El mensaje de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino tras su trasplante de hígado (Video: "ShowMatch", El Trece)

Después de presentar al jurado de La Academia de ShowMatch (El Trece), Marcelo Tinelli se paró frente al estudio, miró a cámara y dijo: “Antes de arrancar el programa de hoy le quiero mandar un beso a mis dos hijas: la verdad que Sole, mi ex, está atravesando un momento muy difícil. Les quiero decir que ha logrado el trasplante que tanto esperaba, está saliendo de un trasplante con todo lo que eso significa . A Mica, que la agarró estando en Estados Unidos y está volviendo. A Cande también”, dijo el conductor.

“Estuvimos toda la tarde, en un momento muy difícil, como es trasplantar un órgano y que sea compatible con el cuerpo de una persona. Gracias a Dios salió todo bien. Gracias a los médicos”, agregó Tinelli y se le quebró la voz, embargado por la emoción. “Fue un día bastante difícil para todos nosotros. En un momento no sabía si venía o no venía. Pero bueno, acá estoy. Este programa se lo quero dedicar a mis dos hijas Mica y Cande, y fundamentalmente a Sole que la está luchando como una guerra, como siempre”, cerró y comenzó con el show.

Esta tarde, fuentes cercanas a Tinelli le confirmaron a Teleshow que Aquino había recibido el trasplante de hígado que necesitaba para comenzar a recuperar su salud. Fue este jueves por la mañana en la Clínica La Trinidad, en donde permanecía internada después de haber superado un cuadro de coronavirus.

Candelaria Tinelli y su mamá Soledad Aquino

Hasta el momento, ni Micaela y Candelaria, hijas de Aquino se refirieron públicamente al tema. Sí lo habían hecho semanas atrás, y ante rumores sobre supuestas complicaciones en el estado de salud de su madre, Cande había publicado en su cuenta de Instagram una foto de Soledad junto con un mensaje alentador. “Ayer la potra de mi madre me pidió que les diga a todos los que preguntan por ella que está muy bien, esperando su trasplante. Para que nadie se preocupe: mamá es un toro y está bárbara y muy acompañada siempre”, escribió en su Instagram a fines de mayo.

Micaela, su hija mayor, también se quejó en su momento por el tratamiento noticioso que se le dio a esos rumores: “Es increíble cómo les falta empatía y respeto a tantas personas. Sobre todo con los temas vinculados a la salud. ¡Mi mamá está bien, gracias! Si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema, es justamente porque LAS REDES SOCIALES NO SON LA REALIDAD!”, disparó.

“No muestro lo que hago ni les cuento lo que siento 24/7, es parte de la vida privada e íntima de uno. Yo elijo qué quiero compartir y qué no. Sepan respetar. Más amor, más respeto, más empatía”, cerró.

Soledad Aquino y Mica Tinelli (Foto: @soledadaquilino)

Antes de debutar con la nueva temporada de ShowMatch y el certamen La Academia, Tinelli había hablado del estado de salud de quien fue su primera esposa en una entrevista con LAM: “Fue un problema severo, una infección digestiva, una úlcera de duodeno que se le complicó. Tuvo que ser intervenida con una endoscopia de urgencia, está internada en La Trinidad. No te digo que está fuera de peligro porque está en terapia intensiva, pero está bien. Fuimos a visitarla con Guille (Valdes) y mis hijas”.

A fines de marzo, Soledad Aquino había sido internada en la terapia intensiva del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro después de realizarse unos estudios y que detectaran que estaba sufriendo una hemorragia estomacal.

