La palabra de Cucho Parisi tras convertirse en el primer eliminado de La Academia: “Ahora me gustaría participar en el programa con el humor”

La palabra de Cucho Parisi tras ser el primer eliminado de La Academia

Su carisma imbatible y su cancha para moverse en el escenario no fueron suficientes para superar el ritmo: Gustavo Cucho Parisi, el cantante de Los Auténticos Decadentes, se convirtió en el primer eliminado de La Academia de ShowMatch (El Trece) al no poder superar el duelo del ritmo “cubo al cuadrado”.

“¡ Soy el primero en algo !”, dijo Cucho con alegría ante la consulta de Teleshow y cuáles son sus sentimientos de ser el primer eliminado de la competencia. “Para mí es un juego. Es un trabajo, obviamente, y lo respeto mucho. Pero también me divertí. Es algo nuevo, que tiene un training al que no estaba acostumbrado”, agregó el cantante.

“Lo único que me da un poquito de pena es Melody (Luz, su partenaire en la competencia), que tiene mucho para brillar y es una excelente bailarina. Pero va a brillar, seguramente la van a llamar para otras cosas”, dijo respecto a lo que lamente de no estar más en La Academia.

En su primera aparición en el certamen, Cucho estuvo acompañado por su hija Violeta (quien fue presentada por el conductor Marcelo Tinelli como una “influencer esotérica”) quien tiró paredes de astrología con Guillermina Valdes, presente en el jurado. “Hay que estar acá, eh. No es joda. Yo pensé que era más relajado... ‘Bueno, si está Pachu, voy’, dije. Como en otras competencias, que estuvieron la Mole Moli, el Roña Castro, que estaba divertido. Pero cada vez es más serio todo”, analizó el cantante sobre el nivel de exigencia que impone la competencia.

Por eso mismo es que el cantante le confesó a Teleshow que esperaba “ser el primer eliminado. Por dentro, no estaba lejos de pensar eso”. Lejos de estar enojado o triste por la decisión del jurado, dijo que “no sé si me pareció justa o injusta mi eliminación. Acá viene gente que son siempre los mismos... ahora, agregaron muchos, pero está bueno que me vieron haciendo otra cosa, que me vieron bailando”.

Cucho también estuvo presente en la apertura de la temporada 2021 de ShowMatch (Julio Ruiz / LaFlia)

“No me caliento porque tengo una banda, tengo amigos, tengo otra vida aparte. Pero sí me encantó la experiencia. Y lo volvería a hacer. No sé si me acordaría las coreografías, porque es muy complicado. Y más que nada lo que viene después. Porque si esto es así, imaginate lo que viene dentro de dos o tres ritmos. Son todos bailarines, todos muy pro”, expresó Cucho.

Ante la pregunta de si se animaría a volver a la competencia a través de un repechaje, el cantante redobló la apuesta: “Me gustaría participar con los chicos del humor, hacer alguna joda ahí. No sé si participar de Politichef, pero sí estar metido ahí, con los que rajan de la Academia, por ejemplo: ‘Locademia’”, propuso entre risas. “Me gusta mucho eso. Recién le dije a Larry (de Clay): ‘Avisame, que por ahí alguna fantasía hacemos’”, contó.

Por último, agradeció lo que recibió por parte del conductor y la producción del show: “Fue todo muy cálido, mucho cariño, muchas flores me tiraron, pero bueno... después hay que pelar, hay que saber bailar. Esto una cosa para gente que sabe”, se despidió el cantante.

