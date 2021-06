Viviana Saccone, la revelación de ShowMatch: por qué aceptó el desafío y su respuesta a las críticas que recibió el programa

Viviana Saccone se lució como Gloria Trevi en la última gala de Showmatch

“Mi nombre lo propuso Marcelo Polino porque en una nota me preguntó si yo lo haría, y yo le contesté que sí, que no tendría problema. Y a partir de ahí, un día me llamó el Chato y me hizo la propuesta, y la verdad que me pareció un lindo desafío”, cuenta Viviana Saccone a Teleshow en el bar de los Estudios Baires, ubicados en Don Torcuato, desde donde se emite el programa que encabeza Marcelo Tinelli.

A diferencia de otras figuras, el mundo Showmatch es algo completamente nuevo para ella. Actriz consagrada por sus años de trayectoria, este 2021 se animó a La Academia, el nuevo formato del ciclo de El Trece que implica tener no solo destreza en el baile, sino también en otras múltiples disciplinas. Sin ningún tipo de prejuicio, está abierta a vivir una experiencia totalmente distinta, acompañada por su bailarín Ernesto Tito Díaz y su coach Lorena Portillo. “No suelo llevarme por preconceptos, voy haciendo lo que siento que tengo ganas, y lo que creo que puedo hacer bien”, dirá en una charla íntima con este medio. Y además, hará una firme defensa del programa, que en medio de la pandemia fue cuestionado pero del cual depende la fuente laboral de 300 familias.

—¿Qué opinás de las críticas que recibió Showmatch?

—Mucha gente dice: “¿Cómo puede ser que si no hay clases, si se cierra esto, este programa sí funcione?” Lo que no se está viendo es que es una fuente de trabajo y que afortunadamente está funcionando. A mí no se me ocurriría nunca estar cuestionando “¿cómo esa persona está trabajando?” Es una fuente de trabajo que se está llevando adelante con los protocolos para que sea de manera cuidadosa y no haya contagios. Siempre que hay una fuente de trabajo tiene que ser celebrada, no cuestionada. En todo caso, hay que ver de qué manera se pueden ir activando las demás fuentes de trabajo, porque lo ideal es que todos podamos estar trabajando.

—¿Cómo tomás las devoluciones del jurado?

—Bien, incluso estuve viendo estos días las devoluciones de Ángel De Brito y está como muy amoroso, ojalá que le dure (Risas).

—¿Cómo te llevás con tu equipo?

—Todo es bárbaro, tengo un equipo de buena gente, buenos profesionales. Nos divertimos y la pasamos muy bien trabajando, y además se trabaja muy bien acá, todos son muy atentos, están pendientes de lo que podés necesitar. Estoy aprendiendo un montón de disciplinas nuevas, tuve algunas clases de canto.

Viviana Saccone y su bailarín, Ernesto Tito Díaz

—¿Qué es lo que más te cuesta?

—Aprenderme las coreografías. Más allá de físicamente, es la memoria. Recordar una coreografía me resulta complicadísimo. Aprendo dos pasos, me los olvido de nuevo y así. Es un tema, pero todo se logra con ensayo.

—¿Cómo manejás el tema de las previas con Marcelo?

—Trato de no darle demasiada bola en cuanto a que no me genere presión, que salga lo que tiene que salir. Es todo muy nuevo, salgo a contar un poco cómo nos preparamos para cada gala o seguir la impronta de lo que va sucediendo naturalmente en la charla.

Viviana Saccone, en acción en la pista de La Academia

—¿Lograste alguna conexión especial con alguna de las otras figuras del certamen?

—Hay muy buena onda con todos, estamos todos muy contentos y agradecidos de estar trabajando, disfrutando y pasándola bien. Con Romina Richi tengo un vínculo más cercano porque trabajamos juntas y ya nos conocemos bastante, y además nuestras hijas son amigas. Con ella tengo una onda espectacular y la admiro muchísimo porque es una talentosa.

—En una entrevista hablaste de las aplicaciones de citas, ¿incursionaste alguna vez en ellas?

—No, no. Pero cuando trabajaba con Pepe Cibrián, él me contó que está en Tinder y me quería convencer de que yo abriera una cuenta y jodíamos con eso, pero no, jamás tuve. Igual no tengo prejuicios, al contrario, me parece excelente, de hecho tengo amigos que se han conocido y casado a través de Tinder. Está muy bien, todo lo que sirva para que la gente se vincule y pase un lindo momento, es bienvenido.

—¿En este momento estás sola o en pareja?

—Estoy bien, muy bien.

Viviana Saccone no tuvo prejuicios a la hora de aceptar la propuesta de participar en el certamen que conduce Marcelo Tinelli

—¿Tenés planeado volver a la actuación?

—Sí, por supuesto, en el verano estábamos haciendo una gira con el Tano Ranni, con la obra Divino Divorcio, y se frenó ahora con las restricciones. Pero al obra ya fue grabada y el 3 de julio se va a hacer una función por streaming. La idea es que cuando todo pueda empezar a moverse de nuevo, vuelva la gira.

