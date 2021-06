Connie Ansaldi recibió un saludo de su novio y contó cómo la apoda él: “Me tiene agendada así desde que nos conocimos”

Connie Ansaldi recibió un saludo de su pareja (Video: "Vino Para Vos", KZO)

“¡Vamos a conocer a Julito!”, anunció Tomás Dente sobre el final de Vino Para Vos (KZO) y realmente sorprendió a su invitada, la periodista y emprendedora Connie Ansaldi. “¡No! ¡No! ¿En serio? ¿En serio?”, repitió, sin poder creer que estaba a punto de recibir un saludo de su novio, quien nunca antes se había manifestado en televisión: “Estamos juntos hace un año, un poquito más. Nos conocimos en la pandemia”, contó Ansaldi.

“¡No puedo creer que haya grabado el saludo! Me da vergüenza, pero no por mí, si no por él”, insistió Connie, aun sorprendida. Y llegó el mensaje de Julito: “¡Hola amor! Sos lo más bello, lo más hermoso, lo más inteligente, lo más gracioso. Te amo un montón. ¡Sos mi diosa!”, enfatizó el hombre, quien encaró el asunto con notoria timidez y cierta dificultad para registrar el cariñoso saludo para su novia.

Connie Ansaldi y su novio Julito se conocieron en 2020, en plena pandemia y a través de una app de citas

“¡Mi vida! ¿Viste que no sabía cómo filmarlo?”, se burló Connie. “Es lo más. Es lo más. Desde el día que me conoció... ¿sabés cómo me tiene agendada?”, dijo antes de revelar el picante apodo con el que su novio la llama: “ Diosa infartante ”. Algo que la halaga a la periodista, aunque tiene sus reparos: “Siempre que le tiene que pasar mi teléfono a otra persona, le digo: ‘Por favor cambiame el nombre’”, contó, simpática.

“Desde el día que yo le hablé, y hasta el día de hoy está así, ‘Diosa infartante’”, insistió Connie, quien contó que se conocieron a través de la app de citas Bumble. “Como lo había conocido así, lo había agendado como Julito Bumble. Ahora quedó solo Julito”, dijo.

El año pasado y en plena pandemia, Connie había contado que conoció a muchos hombres, pero nunca terminó de cerrar una relación estable. Hasta que llegó Julito, claro. Sin embargo, admitió ser muy activa en las apps de citas. “Yo las uso todo el tiempo” , contó en Pampita Online (Net TV). “A mí me encanta charlar… Pero no todo termina en algo más. Por ejemplo, hacés match con 15 pero te das cuenta que de esos 15, hay diez que no van. De esos cinco que te quedan, filtrás a dos y les pasás el WhatsApp. Y ahí empezás a ver qué onda”, contó sobre su modus operandi.

"Julito me tiene agendada como 'Diosa Infartante'", reveló Connie Ansaldi

“¿Cuánto tiempo te lleva ese casting?”, quiso saber Pampita. “¿Alguien tiene algo mejor que hacer?”, respondió Connie. Y agregó con razón: “Conocer a una persona en el mundo real lleva su tiempo… ¡y acá lo mismo!”, aclaró. Y contó que se valía de una libreta en donde anotaba los datos más importantes de cada uno de los hombres con los que hablaba. “En un momento hablaba con un montón de pibes y me lo tuve que hacer. Es como la libretita de Pablo Escobar pero con buena onda: ‘Diego, 32 años, bioquímico, tiene familia, vive en Flores’. ¡Sino después le preguntás diez veces lo mismo!”, dijo entre risas.

Además, admitió que varias veces tuvo encuentros fallidos después de tanto chat. “Nos encontramos a tomar algo y no había onda entonces le dije: ‘Hacé una cosa, sentate en esa mesa y chateemos porque chateando sos lo más pero hablando sos un perno… ¡Esta cita es una mierda!’. Hay gente que chatea re bien pero en el uno a uno hace agua, y al revés”, cerró.

