Jonatan Viale regresó a la radio tras un mes de ausencia por el coronavirus: “Soñé un abrazo con mi viejo y nunca más tuve fiebre”

Jonatan Viale se recuperó del coronavirus y después de un mes volvió a conducir Pan y Circo, el programa que se emite en Radio Rivadavia de lunes a viernes de 15 a 17. “Esta es la voz que me quedó. Tengo un poquito de nervios...”, aseguró el conductor en el pase con su colega, Baby Etchecopar.

A corazón abierto, el periodista contó el mal momento que pasó cuando le diagnosticaron que tenía coronavirus, al igual que su mujer Micaela Krolovetzky, y sus hijos Romeo y Rafael. “Yo tuve mucho miedo, me pegué un cagazo de novela”, manifestó Jonatan, en referencia al temor que sentía debido a la su padre, Mauro Viale, que murió de covid-19.

“Volví al psicoanálisis con José Abadi. Una de las conclusiones más obvias es cuánto internalicé a mi viejo. Tuve cinco noches con 39 (de fiebre), el oxímetro de mierda que me hacía recordar a mi viejo”, relató el conductor. También reveló que sufrió ataques de pánico: “Es un espanto, empezás a temblar. Estaba en la cama y no podés controlar el cuerpo”.

Ya en el comienzo de su programa, le contó a sus compañeros cómo vivió la enfermedad: “Tuve covid, primero se enfermó la niñera y después los chicos: Rafi y Romeo. Estuvieron muy bien, Rafi tuvo un poco de fiebre y no se podía dormir. Romeo estuvo perfecto, no se enteró que tuvo covid. Inmediatamente se contagió Mica, nos hacíamos PCR día por medio... Se contagió Mica y, al día siguiente me contagié yo. Fue todo secuencial. Mica estuvo bien, es una leona, se bancó todo, es para hacerle un monumento. Nunca vi una mujer con tanto amor, tanto cariño, sosteniendo”.

Jonatan Viale regresó a la Radio Rivadavia

Además, recordó que el 11 de abril murió Mauro Viale y justo un mes después le dio positivo el test de coronavirus. Y admitió que su mayor miedo era que le pusieran oxígeno: “Me arruinaba por mi viejo. El último audio de WhatsApp de mi viejo era con el ruido del oxígeno. Si me ponían el oxígeno no sabemos que iba a pasar, por ahí me agarraba un ataque de pánico muy fuerte y me tenían que sedar. Fueron 5 noches con 39 de fiebre, subió la inflamación pulmonar, de 3 a 12, o sea se hinchó el pulmón, por la reacción que hace el cuerpo al coronavirus”.

Cuando la fiebre empezó a subir, Jonatan se internó en la clínica Suizo Argentina, donde tuvo un emotivo sueño con su papá: “Me fui a la Suizo preventivamente por el cagazo que tenía y después se fue complicando ya dentro de la Suizo. No lo conté porque no quería... Ese viernes, fue increíble lo que pasó, me dormí una siesta con 38 de fiebre, nunca bajaba la maldita fiebre. Eran las 3 de la tarde, no tenés ganas de otra cosa, me dormí y soñé una cosa muy impresionante. Ya saben que soy racional, cero metafísico, si creo en Dios, pero me gusta todo lo que se puede ver y tocar. Soñé un abrazo muy fuerte, muy real de mi vieja, mi viejo, mi hermana y yo. Los cuatro abrazados. Me levanté todo transpirado y nunca más tuve fiebre. Nunca más tuve fiebre hasta el día de hoy”.

Jonatan soñó con su papá mientras estaba internado

“¿Te cambió la cabeza después de todo esto?”, le preguntó el periodista Ariel Wolman, integrante del ciclo radial. “Sí te cambia, primero que se te muera tu viejo, y al mes contagiarte de covid. Pensás que te podés morir, que todo se derrumba... Fue mucho y de golpe. Me hice todas las preguntas obvias: para qué, por qué, cuánto, cómo, en qué momento estoy con los chicos. Tuve un reencuentro muy fuerte con los chicos, de hecho lo llevé a Romeo todos los días al jardín. Él está con mucho miedo de volver al jardín. Estuvo dos semanas sin sus papás. Mica se internó conmigo, se vino conmigo y los chicos se quedaron con la abuela... Te replanteas miles de cosas”.





