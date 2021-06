Gianinna Maradona mostró los mensajes que le mandó a Verónica Ojeda, luego de que la acusara de no tener relación con Dieguito Fernando

Verónica Ojeda (Gustavo Gavotti)

—¿Dieguito tiene relación con sus hermanos?

—No tiene relación. Sólo a veces habla con Jana.

El último fin de semana, Verónica Ojeda interactuó con sus seguidores de Instagram, a quienes les permitió que le enviaran preguntas que ella luego respondería a través de sus Historias. Cuando le consultaron sobre el vínculo de su hijo con los otros hijos de Diego Maradona, no dudó en responder que solo “a veces” se comunica con Jana. De esa manera, dejó entrever que Dalma, Gianinna ni Diego Junior -hoy, desde Italia- no tienen relación con el menor de los hermanos.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y la primera en querer salir a aclarar la situación fue Gianinna Maradona, quien utilizó su cuenta de Twitter para demostrar que hace meses que intenta mantener contacto con Dieguito Fernando. Incluso -según las capturas que mostró en la red social- su intención fue verlo en febrero pasado, el día de su cumpleaños, pero cuando se quiso comunicar con Ojeda, no obtuvo respuesta. Por su parte, la hija de Diego tiene agendada a la ex mujer de su padre como “Dieguito”, el nombre de su hermanito, y no por el de ella.

Gianinna Maradona

A las 19:28 del sábado 13 de febrero, día del cumpleaños de Dieguito Fernando, Gianinna le mandó un mensaje a Verónica Ojeda preguntándole si podía llamarla para saludar a su hermanito. “Hola Verónica. ¿Cómo estás? ¿Puedo llamarte para hablar con mi hermano?”. Sin embargo, no obtuvo respuesta, y a las 22:06 le envió signos de pregunta. “Te llamé para hablar con mi hermano y desearle feliz cumple. Me hubiese gustado ir a darle un beso”, agregó en un nuevo mensaje.

“Entiendo que el festejo es íntimo por los tiempos que estamos transitando, ¡pero la verdad que me hubiese gustado estar con él!”, agregó Gianinna, quien recién tuvo respuesta por parte de Verónica Ojeda a la mañana siguiente. “Hola Gianinna. Disculpá que te conteste ahora, recién veo el mensaje porque Dieguito se acostó temprano. Llamá cuando quieras y te paso con él. Gracias”, escribió la ex mujer de Diego Maradona a las 10:47 del domingo 14 de febrero.

La hija menor de Claudia Villafañe, en tanto, respondió pasado el mediodía: “Hola, imagino que no estabas con el teléfono. Igual, te llamé más temprano. Lógico”.

La diseñadora de moda y la profesora de educación física no volvieron a mantener diálogo (al menos vía WhatsApp) hasta el 12 de marzo, cuando Gianinna le reclamó a Verónica por unos audios que se filtraron en los medios. Allí, Ojeda apuntaba contra Dalma y Gianinna por la salud de Diego, antes de su muerte. “Es hermoso escuchar tus audios hablando de mi hermana y de mí. ¡Te agradezco de corazón!”, ironizó la ex pareja de Sergio Kun Agüero.

El chat entre Gianinna Maradona y Verónica Ojeda

Por otro lado, también compartió una captura del chat con Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado de Dieguito Fernando. En el primer mensaje no se ve a qué día corresponde, pero sí se puede leer que Gianinna le consulta si lo puede llamar, a las 18:42. Como no obtuvo respuesta, a las 20:25 escribió: “Mario, me informan que Verónica llamó hoy para ver hasta cuándo tenían la cobertura y le dijeron que por un año estaba todo perfecto. Inclusive que desde el centro donde atienden a Dieguito llamaron para pedir autorización, como lo hacen siempre, y que estuvo todo perfecto. Que les figura como válido”.

Por el contenido de los mensajes, todo indicaría que Gianinna se refiere a después de la muerte de Maradona, cuando –se supo- en un principio le cortaron la obra social a Dieguito Fernando y no pudo continuar con su tratamiento. Y tal como Ojeda había afirmado, fue Gianinna quien estuvo a cargo de solucionar dicho inconveniente. En tanto, Baudry no le respondió los mensajes.

Semanas después, el 11 de enero, volvió a comunicarse. “Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Tenés alguna novedad de lo que te pedí de Dieguito?”, consultó Gianinna dejando entrever que habían hablado por otra vía sobre el menor de los Maradona. En aquella oportunidad, el abogado tampoco contestó.

Ya en febrero, Gianinna le envió un mensaje al letrado en el que le expresó su furia por haber asegurado que ella se habría quedado con un anillo de Maradona valuado en 300 mil dólares. “Hola genio, ¿cómo estás? –comenzó con ironía- Necesito comentarte que a mí no me dieron ningún anillo. Para tus momentos de fama, si vas a contar cosas, por lo menos que sean verídicas. Yo tengo cómo demostrarte que a mí no me dieron nada. Me gustaría saber si vos tenés cómo demostrarme que el anillo lo tengo yo”. Otra vez el letrado se llamó a silencio y optó por no responderle.

Gianinna Maradona mostró los mensajes que le envió a Maurio Baudry, quien no le respondió

