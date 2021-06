El sensual guiño de Jimena Barón a Francisco Tinelli

Francisco Tinelli y Jimena Barón (Instagram)

Puede que todo se trate al fin de los gajes del oficio. Y del mismo modo que -haciendo honor a este lunes 7 de junio, Día del Periodista- uno nunca hace a un lado su función de cronista, Jimena Barón -como jurado de La Academia- no puede más que calificar las coreografías con las que se va cruzando en la vida cotidiana, lo cual, en el universo de las redes sociales, suele ser muy frecuente: abundan los jóvenes que, amparados en las apps de edición, comparten con sus seguidores sus destrezas para el baile. Y aquí hay que contar a Francisco Tinelli.

El hijo de Marcelo Tinelli rompió su costumbre en Instagram -no suele mostrarse muy activo pese a las 605 mil personas que lo siguen- al compartir en su cuenta -rompiendo una racha de casi un mes sin publicaciones- un video donde se lo puede ver bailando. Con la canción “Can’t Stop”, de Eagles & Butterflies, sonando de fondo, el muchacho de 23 años danza sobre una imagen en blanco y negro que genera un efecto visual casi hipnótico. Apenas se percibe su contorno en movimiento, haciendo caso a los pasos de una coreo y hasta improvisando -ya sobre el final- unas sombras chinescas.

El video de Fran Tinelli (Instagram)

Quienes peinan canas -o quienes ya ni eso puedan hacer- sin dudas asociarán la imagen de Francisco al James Bond de Jean Connery y su clásico efecto del barril de un arma. “Ojalá no lo bajes ig (Instagram)”, escribió un Francisco quizás avergonzado -o humilde-, temiendo alguna represalia. Nada más lejos. Porque lo cierto es que su clip resultó todo un suceso, con casi 40 mil reproducciones en unas pocas horas y una gran cantidad de comentarios. Por caso, Matías Napp, histórico coreógrafo del Bailando, dejó su aprobación: “Va por ahí, ¡eh!”, lo motivó, aplaudiendo la coreo. Y no faltaron quienes le hablaron de “los genes” de su mamá, la bailarina Paula Robles.

Pero el comentario que más se destacó fue el de Jimena Barón. La jurado de La Academia, el certamen de virtuosismo de ShowMatch, decidió dar su opinión sobre lo que había visto. Lejos de acercar una devolución o de volcar un puntaje, Jimena fue elocuente a través de un emoji: eligió el del fuego. Y no puso uno sino varios. En la jerga 2.0 el mensaje es claro: le gustó lo observado. En cambio, del lado de Francisco no hubo respuesta, a diferencia del comentario de Napp, al cual sí contestó: lo hizo como restándole importancia a su consideración y hasta tomándola con sorna.

Más allá de su rol en ShowMatch junto a Pampita, Ángel de Brito y Hernán Piquín, Barón acaba de lanzar un nuevo tema, “Ya no te extraño”, en una clara mención a su fallido noviazgo -desarrollado en tres partes- con Daniel Osvaldo. “Algunas no podemos soltar”, se sinceró respecto a la letra que habla de amores tóxicos, y cuyo video cuenta con un modelo -Fernando Gonçalves Lema- de aspecto muy parecido al ex delantero de Boca, Banfield y la selección de Italia. Y que además, tiene su propia versión en Cinthia Fernández y Martín Baclini.

"Ya no te extraño", de Jimena Barón

“Ya no te extraño” la compuso en febrero de 2020. “Al pedo, igual, la canción, porque en mayo ya saben que me la mandé -dijo Jimena, en referencia a la reconciliación con Osvaldo que terminó en una nueva separación abrupta-. Se supone que si hago una canción para cuando sé que no me tengo que meter en una y me metí igual, no sirve una mierda. La canción es hermosa. Si a ustedes les ayuda, perfecto. A mí no me funcionó”.

En cambio, “Can’t Stop” sí le funcionó a Francisco, quien sigue sumando reproducciones con su video. Y comentarios. ¿Se tentará con hacer una participación en La Academia?

