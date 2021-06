El original mensaje que Ricky Montaner le envió a Stefi Roitman antes de conocerse y ponerse de novios

Stefi Roitman y Ricky Montaner

Están de novios hace un año y medio y en octubre pasado anunciaron su casamiento luego de que él se lo propusiera en medio de una comida familiar. Ella, llorando de emoción, le dijo que sí, que quiere pasar el resto de su vida a su lado. Si bien en un principio se trató de una relación a distancia, no duraron mucho tiempo separados físicamente y decidieron apostar a la convivencia en el verano 2020, antes de que se dictara la cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus

Stefi Roitman, desde Buenos Aires, y Ricky Montaner, desde Miami, comenzaron su vínculo a través de Instagram, red social que los conectó y los unió para siempre. Así lo reveló la actriz argentina el último fin de semana durante su visita a PH Podemos Hablar (Telefe), en donde estuvo invitada junto a la periodista Cristina Pérez, el músico Pipo Cipolatti, el actor Alejandro Fiore y la conductora Teresa Calandra.

“Con las redes sociales se perdió el arte de seducir al otro”, consideró la conductora de Telefe Noticias y fue el propio Andy Kusnetzoff quien la interrumpió para recordarle que Stefi conoció a su futuro marido justamente a través de Instagram. Luego le dio el pase a la influencer para que contara cómo había sido el primer contacto.

Stefi Roitman contó cuál fue el primer mensaje que le envió Ricky Montaner antes de conocerse (Video: "PH Podemos Hablar")

“Me reaccionó a una historia en Instagram y me tiró un corazón”, contó la actriz que respondió dicha actitud con emojis de dos manos haciendo una plegaria, a modo de agradecimiento. Ocurre que dicha reacción -como se llama a responder una Story a través de emoticones- fue desde la cuenta oficial de Mau y Ricky, de manera tal que ella no sabía quién de los dos había sido. Y para que no queden dudas, el músico le escribió: “Ey guapa, ¿cómo estás? Para que sepas soy el soltero y el menos guapo de los dos hermanos Montaner”.

Así comenzaron un ida y vuelta hasta que el cantante la invitó a un recital que brindaría en Buenos Aires. “Primero la invité a un show que estábamos teniendo en Buenos Aires para que lo viera, literal. Y ella fue al concierto. Allí tuvimos la posibilidad de conocernos, porque fuimos a una cena grupal todos. Y a partir de ese momento yo sabía que ella me gustaba...”, contó el cantante que integra el dúo Mau y Ricky junto a su hermano sobre el primer acercamiento que tuvo con su futura esposa.

Mau, su esposa Sara, Ricky y Stefi

Por su parte, Stefi Roitman también habló en el ciclo de Telefe de las críticas que recibe de los llamados haters. Quienes han llegado a poner en duda sus sentimientos hacia Ricky Montaner. El conductor -Andy Kusnetzoff- ejemplificó algunos de los comentarios que hacen alusión a que ella busca sacar su propio disco. “Eso es lo más light” (traducido al español: liviano), dijo la actriz y agregó que la han dicho “trepadora”. “Ahora vive en Miami”, “Ella no está enamorada”, “Si no tuviese plata no sé qué...”, son algunas de los mensajes que recibió en Instagram desde que comenzó su relación con el músico.

“Nos juzgan por el hombre que elegimos, soy joven y puedo dar cátedra de eso”, había dicho Stefi, después de escuchar a Cristina Pérez, y antes de contar lo que tenido que escuchar sobre su relación con Ricky Montener.

