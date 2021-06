Jimena Barón reconoció que su nuevo tema está inspirado en su relación con Daniel Osvaldo: “Algunas no podemos soltar”

Jimena Barón lanzó “Ya no te extraño”, un tema que grabó en febrero del 2020 pero que recién decidió hacerlo público este junio 2021. Es decir, quince meses después. En el medio pasaron muchas cosas que ella fue revelando con el correr del tiempo: tuvo ataques de pánico, se quedó sin voz, comenzó la pandemia del coronavirus -motivo por el que debió suspender shows- y tuvo una reconciliación fallida con Daniel Osvaldo.

Dicho tema, justamente, lo escribió pensando en la relación que mantenía con el padre de su hijo Morrison, y a quien -por aquel entonces- todavía no le había dado una nueva oportunidad. “Esta es una canción que a mí me encanta. Me fascina. Era una apuesta porque es bastante distinta a todo lo que yo vengo haciendo en esta corta, pero linda, carrera”, dijo la cantante en una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta de Instagram.





“Fue la primera canción que hice de esta nueva era. La hice en febrero 2020, en un momento muy de mierda en lo personal -se sinceró la actriz-. No estaba pasando un gran momento. La voz lo demuestra, tenía un hilito de voz”, destacó y agregó que desde hace un tiempo tiene un nódulo en su garganta. “Febrero fue un momento difícil”.

Jimena Barón - Ya te extraño

Luego, detalló que la grabó en Miami, a donde viajó acompañada por su manager, y que allí la esperaba el productor de Ricky Martin con una propuesta musical. Sin embargo, ella consideró que no estaba en condiciones de hacerlo. “Estoy en un momento muy particular. No siento ánimo de montarme a esta canción, a este estilo”, les advirtió. Entonces, tomó su guitarra y se dejó llevar por lo que sintió en aquel momento.

“Después de muchas horas y bastantes whiskys -voy a admitirlo-, y de pensar que nada nuevo iba a salir, empecé a escribir ‘Ya no te extraño’. Y cayó un montón de información que para mí también fue sorprendente. Después tuve que analizar en terapia lo que estaba pasando”, continuó la cantante.

De inmediato, volvió sobre sus palabras y recordó la fallida reconciliación que tuvo con Daniel Osvaldo durante la cuarentena estricta. “Al pedo, igual, la canción, porque en mayo ya saben que me la mandé. Se supone que si hago una canción para cuando sé que no me tengo que meter en una y me metí igual en mayo, no sirve una mierda”, aseguró y agregó: “La canción es hermosa. Si a ustedes les ayuda, perfecto. Me haría feliz. A mí no me funcionó”.

El año pasado, Jimena Barón celebró sus 33 años en la casa de Daniel Osvaldo, en mayo pasado. Se separaron en julio

Por su parte, indicó que la letra del tema habla de “esas relaciones que todos hubiésemos querido que sean y que, por alguna razón, no pueden ser”. “Esta cosa medio tóxica, que querés salir, ‘no te extraño’, ‘estoy feliz’, ‘no me pasa un carajo’. Pero te llegás a cruzar, te llego a ver, y todo lo que dije no tiene validez. Ese amor más fuerte, más poderoso”, describió sobre la canción que escribió pensando en la relación que mantuvo con Daniel Osvaldo con sus idas y vueltas.

En tanto, indicó que la grabó con el “hilito de voz” que tenía por aquel entonces -cuando estaba travesando una situación complicada- y que cuando quisieron lanzarla, ella y su equipo consideraron que no debían volver a grabarla. “Nos parecía que (grabarla otra vez) le sacaba mucha verdad a la canción”.

Antes de finalizar la transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram, y en la que estuvo acompañada por su hijo Morrison, la cantante le respondió a quienes la criticaron por haber lanzado un tema inspirado en su relación con Daniel Osvaldo, quien actualmente está en pareja con Gianinna Maradona.

“Estas son todas mi ideas locas: la letra, el cover. Para esto estuvimos un rato, pobre Fer...”, dijo sobre Fernando Gonçalves Lema, el modelo protagonista del videoclip. “Gracias por bancarme, por estas. ¡Y dejen de joder! Escuchen a Luis Miguel”, agregó y cantó una estrofa de un popular tema: “No sé tú, pero yo no dejo de pensar...”.

Y reprochó: “Luis Miguel puede extrañar a todas sus minas. O Ricky Martin. Ahora, Karina (La Princesita) o yo le cantamos una canción a uno que no podemos olvidar y nos rompen las bolas. Bueno, flaco, tenés una historia genial con tu ex. No sos tóxico. Te felicito. Tenés un premio por no ser tóxico”, ironizó.

“Algunos seguimos ahí y no podemos soltar -continuó- Al menos, con todo lo que me pasa, yo hago canciones. Así que no jodan más con eso. Y si joden, jodan a los chabones también”, concluyó Jimena Barón.

