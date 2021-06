“Hubo mucha química, somos un fuego”: cuándo la conoció y cómo se grabó el beso entre Jimena Barón y el protagonista de su nuevo videoclip

Jimena Barón - Ya te extraño

“Somos un fuego”, dice a Teleshow Fernando Gonçalves Lema, el protagonista de “Ya no te extraño”, el nuevo videoclip que lanzó Jimena Barón. El que, según la propia cantante, “habla de las relaciones tóxicas, de esos amores que ojalá fueran, pero van a poder”. Oriundo de Avellaneda, el joven de 30 años comenzó su carrera como músico: tocó la batería, el teclado y la guitarra en distintas bandas de rock con las que recorrió los escenarios más famosos del país.

La actriz lo conoció a través de las redes sociales, en donde Fernando -que tiene más de 30 mil seguidores de Instagram- comparte fotos y videos de los diferentes trabajos que realiza hoy como modelo, además de actor: integró elencos de Flavio Mendoza -con quien volverá a trabajar próximamente- y también estuvo en Sex, la obra erótica que dirige José María Muscari.

A los 17 años se hizo su primer tatuaje: un enorme dibujo que tapó todo su brazo. Todavía cursaba el quinto año del secundario y lo suspendieron por una semana. “En ese entonces no estaba tan de moda. Se veía mal”, dice quien con el tiempo sumó más diseños a su cuerpo: “Ya directamente pedía turno para hacerme de a dos”.

Fernando Gonçalves Lema (@positivestudioph)

Luego llegaron los primeros trabajos como modelo. “En ese momento tampoco estaba tan de moda un modelo que estuviera tatuado. Se dio de casualidad”, recuerda quien empezó haciendo producciones fotográficas hasta que distintas marcas lo eligieron para que sea la cara de sus productos. Desde ropa interior hasta indumentaria de vestir.

Cuando la cantante y sus productores comenzaron a trabajar en el videoclip de “Ya no te extraño”, fue la propia Jimena quien propuso el nombre de Fernando para ser el protagonista luego de haberlo visto en Instagram, en donde tienen amigos en común. Lo convocaron para hacer una audición y allí conoció a la actriz: “Hablamos bastante. Más allá de que habían visto material mío, querían conocerme, ver cómo bailaba, saber a qué me dedicaba”.

“Pero si te veo y se me olvida todo. Y todo lo malo se convierte en oro”: parte de la letra de la nueva canción de Jimena Barón

Luego tuvieron tres semanas arduas de ensayos hasta que llegó el día de grabación. Fue una jornada completa. “Tuvimos mucha química, somos un fuego”, repite Fernando, quien no se define como bailarín sino que asegura que lo único que tiene es “actitud” y por eso se adapta a cualquier circunstancia: sea arriba de un escenario, en una obra de teatro o en una película (también hizo cine).

“Es un video en el que tiene que haber mucha química. Ensayamos mucho, excepto el beso, que se da directamente cuando se graba”, continúa. “Jimena es divina, la experiencia fue buenísima”, agrega sobre la cantante y detalla que ambos siguen en contacto y que quedaron muy conformes con el trabajo realizado.

Por su parte, Jimena Barón lo describió como “una bomba” y que recién cuando lo conoció en persona le propuso agregar beso al videoclip. “Yo soy como una sopapa. Beso increíble”, dijo en una entrevista en Hay que ver. Y detalló cómo fue el primer beso frente a las cámaras. “Vos me estás cargando? ¿Este es tu beso de mierda? Vos sos el chico del videoclip. ¿Ese es el beso de mierda que me vas a dar?”, persuadió al modelo. “Yo soy peleadora, provocadora, la juego de intimidad”, admitió y agregó: “Después me chapó con toda. Se envalentonó y estuvo bien”.

Jimena Barón habló del beso con el modelo de su videoclip (Video: "Hay que ver", El Nueve)

Desde que aparecieron las primeras imágenes de Gonçalves Lema, distintos usuarios en las redes sociales lo compararon con Daniel Osvaldo, ex pareja de la cantante. Sobre todo por el phisique du role. “Lo he visto tocar hace un par de años, y no me parece que seamos parecidos. Es solo que los dos tenemos tatauajes, ese puede ser el único patrón”, considera el músico y aclara que ni Jimena Barón ni su producción lo eligieron por ese motivo.

“Tenemos muchas cosas en común, como el rock y los tataujes, pero después nada que ver. Yo me veo más excéntrico”, enfatiza Gonçalves Lema diferenciándose del actual líder de Barrio Viejo. En tanto, Jimena Barón reforzó la misma idea que el modelo: “Fernando es como todo dark, con aros...”.

Una de las últimas fotos que compartieron Jimena Barón y Daniel Osvaldo durante su tercera reconciliación, en mayo del 2020. Hoy, ella está soltera y él, en pareja con Gianinna Maradona

SEGUIR LEYENDO: