La reacción de Juana Viale cuando vio la foto del novio de Karina La Princesita: “¡Es una bomba atómica termonuclear!”

La reacción de Juana Viale cuando Karina le mostró la foto de su novio

Karina, La Princesita, no está sola. Nicolás Furman, músico y físico, originario de Bariloche, es quién le robó el corazón a la cantante tropical. Ella lo había conocido allá por el 2015, cuando él que también es músico había ido a hacer un reemplazo en Los Elegidos. Pero la relación lleva algunos meses y ella en su momento no quería hacerla pública como a las anteriores. De todas formas, la cantante se vio obligada a blanquearla frente a la presión de los medios.

Al tocar el tema en su visita a Almorzando con Mirtha Legrand, la participante de La Academia de ShowMatch se sorprendió y protagonizó un divertido momento cuando Juana Viale elogió a su novio. “¡Es una bomba atómica termonuclear!”, dijo la joven conductora cuando en la pantalla apareció la imagen de La Princesita junto a su pareja, luego del primer viaje romántico.

“Tranquila Juana”, disparó Felipe Colombo-otro de los invitados a la mesa- luego del piropo de Viale hacia Furman. “La cara de Kari, me vuelvo loco”, agregó el actor, mientras la cámara se quedaba con la fotografía de la pareja. “Es muy guapo. Qué bonito es”, insistió Juana, sin saber que Karina prefiere mantener el perfil bajo de su novio y trata de hablar de la relación lo menos posible.

¿Cómo empezó el noviazgo? Todo comenzó cuando durante una transmisión en vivo que Karina estaba haciendo con su hija, alguien le hizo un comentario a la joven que decía: “Tu madre se enamoró de Nico”. La Princesita, en ese momento, sólo atinó a reírse. Pero, después, creyó que lo mejor era decirle la verdad a Sol, para que no terminara enterándose de la relación a través de la prensa.

“Después de mis experiencias previas decidí resguardarme un poco más. Más que nada por mi nena: no me gusta decirle: ‘Mamá está saliendo con alguien’. Ella se entera cuando mamá está segura. Para andar contando cuando uno no está seguro está el padre...”, había confesado, haciéndole una crítica directa al Polaco. Y continuó: “Una entiende lo que es estar expuesta, pero a veces te van empujando al precipicio y, por ahí, no tenés ganas de tirarte todavía, porque no sabés qué puede pasar y porque por ahí está bueno esperar un poco más y contarlo cuando estás segura. Medio que me obligaron… Así que si dentro de poco hay malas noticias, es culpa de los demás”.

Frente a esta situación, Karina contó cómo fue que le comunicó la feliz nueva a su hija. “Me di cuenta de que me estaban por mandar al frente, por investigaciones que hicieron en Instagram y está perfecto, es más, tengo un poco de culpa yo por no haber sido del todo cuidadosa. Entonces le dije: ‘Mirá, Solcito, mamá está conociendo a alguien’. Lo hice antes de que se entere por la tele, porque si no rompería la confianza. Me apuraron, no voy a mentir”, dijo. Pero lo cierto es que, una vez confirmada la noticia, la cantante ya no tuvo motivos para seguir escondiendo a su flamante novio.

