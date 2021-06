Julieta Ortega: “No me enojé el año pasado cuando nos encerraron tanto meses y tampoco me enojo ahora”

Julieta Ortega: "Me imaginé como política"

En una distendida charla, Julieta Ortega se animó a plasmar algunos conceptos sobre como transita la pandemia. La actriz, destacó las medidas del Gobierno Nacional al asegurar “yo no me enojé el año pasado cuando nos encerraron tanto meses y no me enojo ahora cuando nos vuelven a encerrar porque entiendo que deben estar jugando con las cartas que tienen. Me parece que el primer fuego que hay que apagar es el de la Pandemia.. los muertos y cuidar la salud de todas y todos”.

En las últimas 24 horas, se registraron 456 muertes y 23.627 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de casos asciende a 3.939.024 y las víctimas fatales son 80.867. “Esperaba más, pero no esperaba una pandemia, tenía una alegría enorme cuando ganaron porque los voté, y expectativas por mil. Acá estamos en el medio de este lio, después vendrá lo otro que hay que atender”, señaló Julieta cuando fue consultada por la gestión de Alberto Fernández al frente del ejecutivo.

“Como actriz tuve que armar un plan B porque en un país como el nuestro el trabajo de una temporada no te salva y, además, no tengo capacidad de ahorro”, reconoció

Sin embargo, reveló que tuvo mucho miedo. “Por mi papá y mi mamá tuve terror, me tranquilicé un poco con la primera dosis de la vacuna, ahora mi obsesión es vacunarme”, comentó. a la vez, remarcó que tras la pandemia la sociedad “no será más solidaria ni a nivel global y menos a nivel país”.

“¿Te imaginaste dentro de la política en algún momento?”, le preguntó el periodista Cecilio Flematti durante la entrevista que se emitió en el ciclo Viva el Domingo (A24) a la hija de Ramón Palito Ortega y Evangeliza Salazar. “Me imagine en un momento dentro la política, más cuando fue todo el tema del aborto que salimos a la calle muchas mujeres y estábamos ahí militando y poniéndole mucho el cuerpo”, respondió. “Estuvimos recorriendo despachos de diputados y senadores, y dije ‘qué genial tener en tu poder este tipo de decisiones que van a cambiarle la vida a tanta gente, qué herramienta tan enorme y tan hermosa bien usada’, pero después conlleva un muchas cosas que no se si estoy dispuesta...”, agregó. “Hay que tener una piel gruesa y bancarse cosas... y para eso hay que estar bien parado”, sentenció.

Por la cuestión del escaso trabajo artístico para los actores año tras año y que se profundizó aún más en el último tiempo, Ortega se reinventó y tiene su propia marca de pijamas hace cinco años. “Como actriz tuve que armar un plan B porque en un país como el nuestro el trabajo de una temporada no te salva y, además, no tengo capacidad de ahorro”, reconoció.

En otro tramo de la charla, la actriz reconoció que estuvo enferma de celos y llegó hasta revisar el celular de su pareja. “Ahora como no estoy en pareja no me puedo medir, pero te diría que el feminismo me curó bastante los celos”, destacó. En ese sentido, aseguró: “No me he enamorado de mujeres, pero no lo veo como un imposible... no lo descarto”.

