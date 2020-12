Karina La Princesita compartió la primera foto junto a su nuevo novio, Nicolás Furman

Karina La Princesita en el "Cantando 2020"

Desde que se separó de Sergio Kun Agüero, hace ya tres años, Karina La Princesita Tejeda se encargó de desmentir cada uno de los romances que le adjudicaron. Su experiencia junto al jugador de fútbol, según contó, no fue muy buena. Y, si bien ahora mantiene una relación cordial con Ezequiel El Polaco Cwirkaluk. el padre de su hija Sol, en su momento tampoco la había pasado bien con la separación. Así que, definitivamente, quería dedicarse a su profesión sin que nadie la condicionara ni le robara ni un poco de su energía.

Le fue más que bien. A su carrera como cantante de cumbia, de a poco le fue sumando distintas facetas. Este año, por ejemplo, debutó como jurado del Cantando 2020, por ElTrece, y terminó por convertirse en la gran protagonista del programa. Y, dos años después de haber debutado en una comedia musical, Siddharta, junto a Flavio Mendoza, volvió a ponerse en manos del coreógrafo para encabezar Una mágica Navidad, en el Casino de Puerto Madero.

Sin embargo, cuando menos se lo busca, el amor aparece. Y, en esta oportunidad, Karina lo encontró en los brazos de Nicolás Furman, un físico de 38 años oriundo de Bariloche. Ella lo había conocido allá por el 2015, cuando él que también es músico había ido a hacer un reemplazo en Los Elegidos. Pero la relación, aparentemente, es muy reciente y ella no quería hacerla pública como a las anteriores. De todas formas, la cantante se vio obligada a blanquearla frente a la presión de los medios.

Todo empezó cuando durante una transmisión en vivo que estaba haciendo con su hija, con quien hoy comparte escenario en el show que está presentando, alguien le hizo un comentario a la joven que decía: “Tu madre se enamoró de Nico”. Karina, en ese momento, sólo atinó a reírse. Pero, después, creyó que lo mejor era decirle la verdad a Sol, para que no terminara enterándose de la relación a través de la prensa.

La foto junto a NIcolás Furman que compartió Karina en sus historias de Instagram

“Después de mis experiencias previas decidí resguardarme un poco más. Más que nada por mi nena: no me gusta decirle: ‘Mamá está saliendo con alguien’. Ella se entera cuando mamá está segura. Para andar contando cuando uno no está seguro está el padre...”, había confesado, haciéndole una crítica directa al Polaco. Y continuó: “Una entiende lo que es estar expuesta, pero a veces te van empujando al precipicio y, por ahí, no tenés ganas de tirarte todavía, porque no sabés qué puede pasar y porque por ahí está bueno esperar un poco más y contarlo cuando estás segura. Medio que me obligaron… Así que si dentro de poco hay malas noticias, es culpa de los demás”.

Frente a esta situación, Karina contó cómo fue que le comunicó la feliz nueva a su hija. “Me di cuenta de que me estaban por mandar al frente, por investigaciones que hicieron en Instagram y está perfecto, es más, tengo un poco de culpa yo por no haber sido del todo cuidadosa. Entonces le dije: ‘Mirá, Solcito, mamá está conociendo a alguien’. Lo hice antes de que se entere por la tele, porque si no rompería la confianza. Me apuraron, no voy a mentir”, dijo.

Pero lo cierto es que, una vez confirmada la noticia, la cantante ya no tuvo motivos para seguir escondiendo a su flamante novio. De manera que, este sábado, decidió compartir la primera foto romántica de la pareja, en la que se la ve muy enamorada de Furman. Y, como si a alguien pudiera quedarle alguna duda, la acompañó con un corazón.

