La dura opinión de Carmen Barbieri sobre la polémica de Claudia Fontán en Masterchef Celebrtity 2: “Tendrían que eliminarla”

El duro comentario de Carmen Barbieri sobre la polémica de Claudia Fontán en Masterchef Celebrity 2 (Video: "La Peña de Morfi" - Telefe)

El martes pasado, Claudia Fontán fue protagonista de uno de los escándalos más resonantes de Masterchef Celebrity 2. Mientras preparaba un Banoffe Pie, apoyó una fuente con toffee en su mesada, muy desordenada a esa altura de la preparación, con tan poca fortuna que se deslizó rumbo al piso boca abajo. En ese momento, la Gunda entró en crisis, rodeó la mesada y se arrodilló junto a la fuente, buscando salvar la preparación, pero su carácter gelatinoso lo hizo imposible. La solución que encontró fue casi instintiva: juntó las manos formando un cuenco y se dispuso a recoger lo que pudo, devolviéndolo a la fuente. Pero el problema mayor fue que Damián Betular, uno de los jurados, se dio cuenta de que ella había intentado rescatar el contenido desde el piso, todo un pecado capital en la cocina.

A la hora de la devolución, el pastelero volvió a preguntarle si había hecho lo que él creía que había pasado y ella lo negó a muerte. Pero ni él, ni Donato de Santis ni Germán Martitegui le creyeron. “En una cocina hay una estructura que se basa en la confianza. Yo como jefe de cocina tengo que tener confianza ciega en la gente que está abajo mío de que si le pasa algo como lo que te pasó a vos, no lo van a poner en el plato”, le espetó el dueño de Tegui.

Momento dramático para Claudia Fontán: todo el toffee al piso (Masterchef Celebrity - Telefe)

Al día siguiente, Fontán reconoció su error, ya que las cámaras habían captado todo. “Después de un martes para el olvido, vengo a poner la cara”, anunció la participante. “Es inadmisible que haya usado algo del piso, no lo podía creer cuando lo vi”, reconoció la actriz con lágrimas en los ojos. “Lo que más me mortifica es haber tenido la posibilidad de reconocerlo y no sé por qué dije que no lo había puesto”, agregó. Luego, el jurado le expresó la decisión que tomaron al respecto: “No vas a tener estrella hasta que dure esta semana, ni nunca. Vas a tener que cocinar todos los domingos hasta que llegues. Ojalá que sea lejos y que quede todo esto atrás”.

Lo cierto es que este incidente no quedó en el olvido y fueron varias las figuras que opinaron al respecto. Una de ellas fue Carmen Barbieri, ex participante del reality gastronómico. “Lo que no entiendo de la Gunda, que la adoro, la respeto y es una gran cocinera, es por qué miente si sabía que teníamos cuatro mil cámaras y robots por todos lados. Se ve todo lo que hacés”, comenzó diciendo en La Peña de Morfi. En esa línea, reveló que a ella le ocurrió algo similar mientras estaba en la competencia: “A mí se me cayó la mitad de la sopa que estaba haciendo en el segundo cajón de los utensilios, decí que me había quedado en la olla y tuve que volver a licuarla, por suerte tenía resto”.

“¿Vos la hubieses eliminado? Por lo bajo el resto de los compañeros decían que no era justo este castigo de que vaya todos los domingos porque ella cocina re bien”, le consultó Marcelo Polino. A lo que Barbieri contestó de forma contundente: “Por la acción de levantar la comida del suelo, me parece que está bien el castigo de tener que cocinar todos los domingos. Pero por la mentira, hay que eliminarla. Yo no soporto la mentira. No la soporto. No es que estoy hablando mal de ella, pero ante una mentira...”.

