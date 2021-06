Cris Morena celebró los 30 años de Jugate Conmigo y recordó a Romina Yan: “Todo lo que hago tiene que ver con conectar con ella”

Cris Morena habló con Jey Mammon (Video: "Los Mammones", América)

“Es una de nuestras mayores artistas, arranco con Mesa siendo ascensorista / los adolescentes aman sus canciones y hoy la vamos a cantar en Los Mammones, Es Cris Morena, es Cris Morena / Su buena onda es como un abrigo, vino al programa a jugarse conmigo ...”, arrancó Jey Mammon, cantándole desde el piano para darle la entrada a ella, que irrumpió radiante en el estudio, radiante. “Te quiero mucho”, le dijo él, mirándola a los ojos. “Me gustás mucho”, le devolvió Cris. “Mirá si esto termina así...”, la avanzó el conductor de Los Mammones (América), totalmente entregado.

Es que Cris Morena genera fascinación a donde vaya, según atestiguó el propio Mammon: “El estudio está convulsionado”, describió el conductor de su entorno físico, pero también estuvo atento a lo que pasaba en las redes: “¿Qué le preguntarías a Cris Morena? ¡Jugate conmigo!”, le pidió a sus seguidores. Así y todo, Cris decía sentirse igual con el momento, generado por la excusa de los 30 años de Jugate Conmigo: “¡Me tiemblan las piernas, chicos!”, declaró.

En el programa se repasó su trayectoria desde su debut en Mesa de noticias, las películas con Alberto Olmedo y Jorge Porcel, su romance con Carlín Calvo en los días de Amigos son los amigos, su espíritu jovial impreso en la conducción de Jugate..., su reconversión en productora de éxitos como Chiquititas, Rebelde Way, Rinconcito de Luz, entre tantos otros.

“En el ascensor de Mesa de Noticias, me hacía cambios de ropa, me di mi primer beso... Es que ese ascensor tenía espejos de todos lados y veía miles de Cris. Era fascinante y me quedaba horas... Eso se lo conté a Juan Carlos Mesa y de ahí me inventó lo de la ascensorista. Y me dijo: ‘Ahora sí vas a llegar a todas partes del mundo”, recordó Cris sobre sus comienzos en la tele, incluso a la pasada remarcando su rol de precursora en distintos sentidos: “Esa era la primera vez que se utilizaba el croma en tv”, contó.

También contó cómo fue su paso de la conducción de Jugate... a producir Chiquititas: “En un momento quería estar mucho más con mi familia. Venía de muchos viajes teatros, viajar por todos lados de la Argentina. Y mi hija Romina me dijo: ‘Mamá, quiero ser actriz’. Y si ella quería ser actriz y yo estoy tan fuerte... Sentí un poder extraño que no estaba buscando. Yo era como el flautista de Hamelin, voy para un lado o para el otro... y ahí me jugué”, comparó Cris. “Y ahí me jugué, Casi me muero porque tenía como seis personalidades. No sabía si era Cris Morena, si era Cristina Yankelevich, Cristina de Giácomi...Lo sufrí bastante porque fue un cimbronazo, aunque elegido”, agregó.

En pleno clima de celebración, Cris recibió saludos de Facundo Arana y de Luisana Lopilato, además de sumarse a un lipsync con Jey al piano para hacer un popurrí con “Todo, todo” (de Chiquititas), el tema principal de Jugate Conmigo y “Me llamo Juan”.

También habló de distintas personalidades con las que se cruzó en su trayectoria, en distintas etapas. Por ejemplo, una entrevista con Luis Miguel en Los Ángeles: “Fue especial porque él me invitó a ir a un yate que lo tenía alquilado para las notas. Miraba mucho a los ojos. Me miraba a los ojos, me cantaba canciones”, recordó Cris mientras en el piso mostraban imágenes de aquel encuentro emitido en Jugate Conmigo. “Yo le dije: ‘Estoy casada’. Y él: ‘No me importa nada’”, dijo entre risas.

De Olmedo destacó que era “un señor, muy callado. Y mucho más cuidado que el otro”, dijo, sin querer mencionarlo a Porcel. También habló de su relación con Carlín: “Lo amé con locura, estuvimos casi dos años de historia. Él muy querido por mucha gente... hicimos teatro juntos, pero era difícil trabajar con él. Estaba en una etapa de su vida muy complicada. El éxito puede ser arrollador”, analizó

Pero para el final, Jey se guardó lo más emotivo para Cris. Primero, presentándole un video con el saludo de su hijo, Tomás Yankelevich: “Jugate Conmigo lo disfruté como adolescente, me divertí detrás de cámara y mirándolo desde casa. Generaciones y generaciones compartieron esa semillita que sembraste en Jugate... en donde invitabas a todos a revelarse, a jugarse. No puedo estar más orgulloso de ser tu hijo y de tenerte allá arriba con toda mi admiración. Que sigas disfrutando de los adolescentes, por tu bien y sobre todo por el bien de las nuevas generaciones”, expresó.

Después, la consultó por “las señales que te da Romina Yan en la vida”. “Yo creo que la gente no se va cuando uno vive en uno. Como que las personas se van de viaje pero están adentro de uno”, dijo Cris. “Ella, tanto a mi, como a mis nietos y a la gente que ama, nos da señales permanentes de todo. Yo creo que está en las mariposas y los colibríes. Y mi nieta me pregunta: ‘¿Cómo hago para pensar que está en las mariposas?’, Y creé que están en las mariposas y van a estar en las mariposas . Sé que está, sé que aparece. Yo vivo en la ciudad y tengo mariposas y colibríes”, contó. “Como las que tenés estampadas en la ropa”, le señaló Jey, a lo que Cris admitió con una sonrisa tierna

“Todo lo que hago tiene que ver con conectar con ella y tener la integridad que se necesita para estar al lado de alguien como ella”, concluyó la productora sobre su hija, fallecida en 2010.

“¿Un mensaje para los argentinos?”, le preguntó Jey. Y Cris dijo: “Yo me quedé en este país, me quedo en este país, estoy invirtiendo en este país, tengo fe en los jóvenes y en los niños, la misma fe que hace 40 años. Siento que no podría ser yo en ningún otro lado más. Podría irme a vivir en otro lado y me moriría de pena”. Por último, agregó: “Yo creo que todo pasa, es tremendo lo que nos pasa a nosotros y al mundo entero. Más allá de eso, me gustaría que hubiera un poco más sentido común y que fuéramos más amorosos unos con otros . Que no politicemos todo. No soy quien para hablar de todo esto, pero soy una hacedora. No doy consejos, llevo lo que siento a la acción, con la creación”, cerró.

