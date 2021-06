Mirtha Legrand compartió un emotivo video por los 53 años de los almuerzos: “Les he dado mi vida”

Mirtha Legrand recordó 53 años en la pantalla

“Hace 53 años comenzaba una leyenda. El programa que cambiaría la televisión argentina y, por su puesto, mi vida”. Con estas palabras, Mirtha Legrand compartió un emotivo video en las redes sociales en referencia a un hecho histórico. “Hace 53 años salía por primera vez al aire Almorzando con Mirtha Legrand”, completó la actriz en su texto para recordar el debut del mítico programa, que con cambios e interrupciones, se mantuvo al aire hasta la fecha.

Respecto a aquel 3 de junio de 1968, contó que “estuvieron Alejandro Romay, Daniel Tinayre, Beatriz Guido y Dulio Marzio. El programa llegó a un rating inesperado para la época porque lo vieron unas 280 mil personas, cuando ese espacio solo era visto por unas 40 mil”, y explicó con sus palabras un breve repaso biográfico del ciclo que debutó en Canal 9. “El programa primero se llamó Almorzando con las Estrellas, luego cambió al nombre actual, fue emitido en distintos canales y hubo momentos que no tuvimos aire. Por mi mesa pasaron miles de invitados, figuras nacionales e internacionales, siempre fue un placer enorme conducirlo”, agregó La Chiqui en su cuenta de Instagram

El posteo de Mirtha por los 53 años de los almuerzos

Mientras tanto, un emotivo video con su voz en off ponía en imágenes lo que estaba en palabras. Con la melodía de “A mi manera” y la presentación histórica de la locutora, desfilaban una compaginación de fotografías y videos de diferentes momentos del programa. Desde antiguas presentaciones en blanco y negro a otras más contemporáneas, a todo color, con diferentes escenografías, vestuarios y decoraciones.

Entre las imágenes, Mirtha compartió un diálogo con Alejandro Romay recordando el comienzo de los almuerzos. “Una vez dije que me encantaría hacer algo así, no tener que repetir un diálogo, improvisar, hablar con mi vocabulario, mi lenguaje, mis defectos, mis virtudes. Ser yo misma. Y a los dos días, llamaste a mi casa para decir si quería hacer un programa que se iba a llamar Almorzando con las estrellas”, evocó la diva aquel capítulo uno, ante la atenta mirada del Zar de la televisión.

Un almuerzo histórico de la diva junto a Ástor Piazzola, Graciela Alfano, Diego Maradona, Claudio Levrino, Thelma Biral y Jairo

Las imágenes mostraban algunos de los momentos más emblemáticos de estos 53 años. Almuerzos históricos con figuras de todos los tiempos, como Diego Maradona, Sandro, René Favaloro y Susana Giménez, entre tantas otras figuras. “He pasado por todo. Prohibiciones, me han sacado del aire, me han vuelto a reponer. He pasado por todos los gobiernos, por todos. Pero aquí estoy, entera”, recitaba la inconfundible voz de La Chiqui mientras se mostraba en su mesa a los ex presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

También mostró algunos momentos desopilantes de estos 53 años, como cuando se incendió una torta durante una charla con Narciso Ibáñez Menta, el histórico programa en el que los Midachi ocuparon su emblemática cabecera y también se rio de ella misma al incluir el “¡Carajo, mierda!”, aquellos insultos detrás de cámara que se viralizaron.

“Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, ser parte de su familia. Porque como siempre les digo, todo lo que soy se lo debo a ustedes, mi público. Yo les he dado mi vida. ¡GRACIAS! Y recuerden que ¡este programa trae suerte!”, finalizó su texto, mientras el video repetía otras de las frases que son su marca registrada: “Como te ven te tratan, si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan”. Las últimas imágenes la mostraban en la entrega del Martín Fierro de brillante, el mayor de los innumerables premios que recibió a lo largo de estos años. “Quiero que sepan que yo, Mirtha Legrand, les he dado mi vida”, cerró mirando a cámara antes de recibir los aplausos.

Juana, Ambar, Mirtha y Marcela, en la última mesa que condujo La Chiqui

Cabe recordar que 53 años después, el programa sigue al aire en dos formatos -La noche de Mirtha los sábados, y Almorzando con Mirtha Legrand los domingos- ambos por El Trece y conducidos por su nieta, Juana Viale. Desde la pandemia, la actriz solo estuvo en la última noche del 2020, junto a su hija Marcela Tinayre y la sorpresiva visita de su bisnieta, Ambar de Benedictis.

Recientemente, la diva recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y aún no tiene fecha de regreso a la televisión argentina. En diálogo con Teleshow, indicó que todavía no se realizó el estudio de los anticuerpos y hasta no hacérselo y tener la tranquilidad de que generó los suficientes, elige permanecer en su casa. Oportunamente, la idea es que solo se hiciera cargo de uno de los envíos. “Analizamos que Juana conduzca los sábados y yo, los domingos”, dijo La Chiqui en septiembre pasado a Teleshow. ¿El motivo? “Se me hacía muy pesado el final de La noche de Mirtha y el comienzo del Almorzando... Tenía poco descanso”.

