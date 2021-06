Floppy Tesouro viajó a Miami y se vacunó contra el coronavirus

Floppy Tesouro se vacunó contra el coronavirus en Estados Unidos y aprovechó su estadía para visitar Disney junto con un influencer gastronómico

Al igual que muchas otras personas que en los últimos meses tuvieron la posibilidad de viajar para vacunarse, Floppy Tesouro hizo lo propio en Estados Unidos. La modelo tenía pensado quedarse solo unos días, con la intención de inocularse con la de Johnson & Johnson, que es monodosis. Pero al llegar a Miami se enteró de que esa vacuna estaba suspendida, con lo cual optó por aplicarse la de Pfizer, que es de dos dosis. Por ende, decidió cambió su pasaje de regreso y extender su estadía.

Floppy aprovechó el tiempo para asistir a reuniones laborales donde planificó varios proyectos para el 2022 y también asistió a sesiones de edición de su ultimo tema musical, que había grabado en Miami en marzo pasado.

Por fuera de lo laboral, Tesouro le dio espacio al goce y al disfrute. En ese plan, viajó a Disney para divertirse junto con su amigo Max Orlandi, un influencer y food vlogger radicado en Miami desde hace 6 años. Junto a Max, quien es reconocido por sus reviews de restaurantes en toda la ciudad, recorrió por atractivas ofertas gastronómicas.

Floppy Tesouro en Disney

En pocos días, Tesouro se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y regresara a su vida habitual en Buenos Aires.

A fines de marzo y después de un intenso año laboral -habiendo pasado por el Cantando 2020, ser una de las “angelitas” de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) y grabando su tercer tema solista, con el que apuesta a su naciente carrera como cantante- la modelo había viajado a Miami para tomarse un descanso y pasarla bien con amigos.

Floppy Tesouro tenía la intención de inocularse con la de Johnson & Johnson, que es monodosis. Pero al llegar a Miami se enteró de que esa vacuna estaba suspendida, con lo cual optó por aplicarse la de Pfizer

A comienzos de febrero, Tesouro anunció su separación de Rodrigo Fernández Prieto, con quien tuvieron a su hija Moorea, de cuatro años de edad. En una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, aclaró que no hubo terceros en discordia. “Él es cero infiel”, enfatizó sobre algunas versiones que circularon. “ Lo más importante en la pareja es no forzar los vínculos. Cuando algo no funciona, no funciona. Nos distanciamos mucho . El 2020, más allá de la pandemia, hubo muchas diferencias horarias entre nuestros trabajos. Son cosas que te van llevando...”, explicó Floppy.

Ahora, con su reciente soltería, se está dedicando a disfrutar. Durante sus últimos días en Buenos Aires, Floppy realizó el lanzamiento de su cápsula de ropa deportiva: “Hace mucho tiempo que quería lanzar una cápsula de ropa deportiva. Para hacerla, fui pensando en los que todas queremos usar”, dijo Tesouro sobre esta novedad. Y para darle énfasis a su idea aplicada al diseño, agregó: “Soy muy coqueta. Me gusta que la ropa sea deportiva, pero si me surge algo mientras entreno, no quiero caer de calza y top deportivo. Por eso creé esta línea de ropa deportiva con detalles mas formales”.

Floppy Tesouro se encuentra despuntando su gusto por la música y este año grabó la canción "Ojo x ojo", su debut como cantante

Entre salidas nocturnas y largas sesiones de playa, en Miami Floppy cantó su último tema llamado “Ojo x ojo” en un boliche ubicado en la Brickell Avenue. Y además de participar en eventos y ser la imagen de distintas marcas locales, también cumplió con otro de sus compromisos laborales: grabar un episodio de la serie Palm House, la cual protagoniza junto con otras influencers latinoamericanas.

En aquella ocasión también se había encontrado con Orlandi y participó de su ciclo. El influencer cocina recetas típicas argentinas con famosos a través de su cuenta de Instagram. Antes de Floppy, por su canal pasaron otros como Benito Fernández, Teresa Calandra y muchos más.

Material periodístico: Max Orlandi

SEGUIR LEYENDO: