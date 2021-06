Agustina Fontenla, la joven abogada rionegrina que se animó a cambiar su vida gracias a Bake Off

“Gracias Bake Off por cambiarme la vida. Por darme amigos fantásticos que a pesar de la distancia los tengo siempre conmigo y por darme a esta hermosa comunidad que me acompaña en cada publicación, en cada receta y me llena siempre de cariño y buena onda”, había escrito en marzo Agustina Fontenla, al cumplirse el primer aniversario del estreno del reality conducido por Paula Chaves.

Feliz con su presente, la abogada de 31 años estaba disfrutando del volantazo que había podido pegar gracias al ciclo de Telefe y estaba tan contenta que no dudaba en contarlo todo el tiempo a sus seguidores. Había finalmente podido incursionar en la pastelería y tenía el cariño de la gente que la vio llegar a las semifinales y la acompañó hasta el último día, dándole fuerzas. Esta mañana falleció por una complicación en su cuadro de coronavirus.

En el 2015 Agustina se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca donde vivió un tiempo. En ese momento compartió su felicidad en las redes sociales con fotos y carteles que su familia y amigos le habían hecho para la ocasión. Sin embargo, siempre la acompañaba su otra pasión: la cocina.

“Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar. Entendía todo el esfuerzo de mi familia para mandarme a estudiar y no era tiempo de cambiar. Todo el mundo me decía que cuando empiece a trabajar, se me iba a pasar. Nunca se me pasó”, contó alguna vez.

Agustina, el día que se recibió de abogada

Agustina, el día que se recibió de abogada

Nació en Río Negro, donde vivió hasta ahora, pero estudió en Bahía Blanca y también dio sus primeros pasos como letrada en Mar del Plata. Al terminar la segunda edición de Bake Off, que se emitió en el 2020 pero que se había grabado en el 2019, Agustina se decidió y con la experiencia que reunió aprendiendo del jurado integrado por Christophe Krywornis, Damián Betular y Pamela Villar, se animó a lanzar su propio emprendimiento de pastelería para comenzar a vivir de lo que realmente amaba.

Así desarrolló Arte y Azúcar en la localidad rionegrina de San Antonio Oeste donde se permitía crear, volar y hacer lo que se le ocurriera. Se trataba de un proyecto de decoración de tortas, donde se ve que la ya ex abogada podía desarrollar todo su potencial, jugando no solo con los sabores, sino con las formas, los colores y las texturas.

Entre sus trabajos había una torta en forma de cono helado, una “torta mar” con cangrejos, estrellas y peces, Minions, infinidad de flores de fondant ideales para casamientos o cumpleaños de 15, otra de Baby Shark para los más chiquitos, además de macarons, alfajores y demás postres, demostrando que sabor y arte van de la mano y que la comida también entra por los ojos.

Algunos de los trabajos de Agustina

Fanática de Disney, en sus redes sociales tenía fotos con Mickey y en el parque de diversiones, Además, se definía como “super amiguera”. Le encantaba “tomar mate, cefé, cenar y juntarse” con sus amigos a quienes definía como “familia” ya que entendía que eran esas personas que estaban “en las buenas u en las malas”. Justamente una de las cosas que más lamentaba de la cuarentena era no poder compartir su tiempo con ellos, de manera presencial. “Te amo amiga , hoy y siempre con vos, estés donde estés. Descansa en paz”, la despidió en Twitter Mari, una amiga de Bahía, además de sus compañeros del programa de Telefe.

“Soñá tan fuerte que a la vida no le quede más remedio que dártelo. Hoy ya muy lejos del derecho, habiendo cumplido muchos sueños y con muchos otros por cumplir les quiero decir que cada uno de nosotros es protagonista de su propia historia. Estamos donde estamos y con la gente que nos rodea porque así lo elegimos, tenemos nuestros logros y emprendimientos porque nos animamos a ellos, somos valientes porque literalmente superamos el 100% de las cosas que nos atravesaron. Que nadie te diga que es tarde para empezar o que simplemente no podés. Escribí tu propia historia, anímate, equivocate y volvé a empezar porque una decisión, un año, un casting te puede dar una vuelta completa de 360° y cambiarte la vida”, había escrito feliz con su presente hace nada más que dos semanas, sabiendo que sus ganas podrían ser de inspiración para muchos de sus seguidores que hoy la despiden.

SEGUIR LEYENDO: