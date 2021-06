De la mítica casa de Don Diego en Devoto a la carta de Fidel Castro: cómo será la subasta de los bienes de Diego Maradona

Diego Maradona

A seis meses de la muerte de Diego Maradona, sus hijos Diego Junior, Dalma y Gianinna, Jana y Dieguito Fernando representado por su abogado y pareja de su madre Verónica Ojeda, Mario Baudry, parecen estar logrando lo que su padre no pudo en vida: aunar fuerzas y ponerse de acuerdo. Luego de que en marzo la Justicia los declarara a los cinco “herederos universales” del Diez, ellos buscan avanzar con la sucesión de bienes.

Además de dinero en cuentas, el ídolo deportivo dejó innumerable cantidad de objetos que los hermanos deberán repartirse. Gran parte de dichos bienes, que son administrados por Sebastián Baglietto, serán subastados, y lo recaudado luego entrará en la sucesión.

Mario Baudry confirmó a Teleshow que la idea de realizar un remate surgió del administrador y que las cinco partes de inmediato estuvieron de acuerdo con la propuesta. Ahora, la jueza a cargo de la sucesión, Susana Tedesco del Rivero del Juzgado Civil y Comercial N° 20 de La Plata, deberá autorizarla. El lunes los abogados se reunirán con ella para tratar este y otros temas.

Según el representante legal de Dieguito Fernando, la idea es que se haga el remate y que lo organice el Grupo Adrián Mercado: “Están de acuerdo todos los herederos y la idea es que lo haga un tercero así nadie discute. Una vez que la jueza autorice, Mercado organiza”.

Las precios base de los objetos que serán subastados aún no están determinados. Más allá de la cifra que puedan alcanzar, se espera que esta aumente, debido al valor histórico de los mismos. Entre éstos habrá inmuebles, vehículos y muchos de los recuerdos que el Diez guardaba en su baulera en Buenos Aires que llegó desde Dubai tras su fallecimiento.

El BMW de Diego Maradona, con su firma en el parabrisas

Entre los autos se venderán una camioneta Mercedes Benz y dos BMW, una coupé M4 que habría sido uno de los últimos rodados que manejó el ídolo deportivo y con el que habría ido al entrenamiento de Gimnasia y otro que lleva la firma de él en el parabrisas.

Además, las únicas dos propiedades que según el letrado estarían a nombre de Diego Maradona: un departamento en Mar del Plata y la famosa casa de Villa Devoto ubicada en la calle Cantilo 4451 que el futbolista le regaló en los ochenta a sus padres. Aquella casa fue testigo de innumerables encuentros familiares, incluso fue delante de esa puerta de madera que Pelusa reconoció públicamente por primera vez a Junior, en el 2016.

La casa de Diego Maradona en Villa Devoto (Maximiliano Luna)

En el 2014 el inmueble se incendió y se perdieron varios objetos, como un Balón de Oro. En las últimas semanas, las hermanas de Maradona, que la habitaban, tuvieron que irse del lugar y entregarle la llave a Baglietto justamente por formar la propiedad parte de la sucesión.

La carta de Fidel Castro a Diego Maradona

También se rematarán los objetos que estaban en la baulera de Dubai del astro deportivo, muchos de los cuales tienen gran valor histórico, como la carta que Fidel Castro le escribió y firmó, una camiseta de Hristo Stoichkov del Barcelona dedicada a Diego, una carta escrita y firmada por Fidel Castro, la guitarra con la que Andrés Calamaro le compuso una canción, el balón de platino que FIFA le entregó a las leyendas del fútbol, una camiseta de Boca firmada por todo el plantel, dos remeras del Kun Agüero en el Manchester City firmadas, una de Harry Kane del Tottenham y una de la selección brasileña que le entregó en su momento Ronaldo Nazario. Además de infinidad de ropa que él usó y con la que se lo pudo ver en varias ocasiones, como un piyama Versace que usó para un cumpleaños.

¿Cómo será la subasta? Aún no se conocen detalles: “Desconozco la mecánica, como la jueza todavía no autorizo esas cosas no se discutieron”, dijo Baudry aunque se especula que dados los protocolos que rigen por el COVID-19 y la notoriedad del Diez, podría ser vía streaming, para que participen compradores de todo el mundo. El letrado no supo dar precisiones sobre si se será de libre acceso o habrá que inscribirse y abonar una garantía según el dinero disponible para ofertar, como suele hacerse en los remates que Mercado organiza, según detalla en su web.

