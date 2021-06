Sin revelar su paradero, en contacto con sus hijos y a la espera de ampliar su denuncia contra Caniggia: el presente de Mariana Nannis

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia

—Eran las 4:30 de la mañana y (como) yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después, se acostaba conmigo. (noviembre de 2019)

—Hoy tendría un hijo de 12 años. Él mató a mi hijo por un paquete de cocaína. Le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio. Él mató a mi bebé, porque si no, hoy tendría un hijo. Y para mí un hijo es un tesoro. (agosto de 2019)

Después de casi 30 años, en los que tuvieron un extremo bajo perfil sobre su vida privada, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se separaron en medio de un escándalo y denuncias policiales. La madre de Axel y los mellizos Charlotte y Alexander -los tres fruto de su relación con el ex futbolista- se presentó ante la justicia argentina en 2019 y lo denunció por abuso sexual, lesiones agravadas y aborto sin consentimiento.

Por su parte, brindó una serie de entrevistas en los medios de comuniación en donde dio detalles de los episodios que luego declaró ante la justicia durante estos dos años en los que la causa sigue en curso. Mariana Nannis se encuentra fuera de la Argentina y presta su testimonio de manera virtual. La pandemia del coronavirus es uno de los principales motivos, pero también porque teme por su seguridad, según aseguró su abogado Carlos Broitman a Teleshow.

El letrado aseguró que la ex mujer de Caniggia está viviendo en Miami (Estados Unidos), pero que en este momento se encuentra acompañada por un familiar en un país de Europa, el cual no quiso revelar. “Está preocupada por su seguridad y la de sus hijos. Tiene miedo por ellos”, agregó Broitman y detalló que Nannis está en permanente contacto los tres: Alexander y Charlotte, quienes residen en Buenos Aires; Axel, en tanto, mantiene un bajo perfil, y vive en Europa junto a su esposa y sus dos hijas.

“Ellos la apoyan incondicionalmente. Puertas adentro saben la verdad, lo que pasó”, sostuvo Broitman y aclaró que su representada no mantiene ningún tipo de diálogo con Caniggia sino que lo hacen a través de sus respectivos abogados.

Claudio Caniggia junto a su hijo Axel (@claudiocaniggia7)

Los mellizos Charlotte y Alexander son los más mediáticos de la familia

Por su parte, Broitman destacó que Mariana Nannis está bien y tranquila luego del resultado de la pericia psicológica. “Se comprobó que no mintió ni fabuló, que es lo importante. Y ordenaron una ampliación de testimonios sobre determinadas circunstancias”, especificó y detalló que uno de los testigos ya prestó declaración “sobre el abuso y las lesiones”. “Falta que declare una amiga de él, que va a decir la verdad”.

En tanto, el informe realizado por la psicóloga forense Silvina Virginia Alberino, sostiene sobre Mariana Nannis que “sus manifestaciones tienden a la verborragia con un detallismo poco productivo e información esencial pobre”. Al respecto, el abogado alegó que lo que le solicitan es más información sobre sus declaraciones, las cuales seguirá haciendo de manera virtual: “Dice que es todo verosímil y que la estructura del relato no está interferida por distorsión”.

Ángel de Brito leyó una pericia psicológica que le realizaron a Mariana Nannis (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

Por su parte, compartió con Teleshow la resolución en la que se le solicita a Mariana Nannis que amplíe su declaración sobre algunos episodios que describió en su denuncia: “Se le requiere aportar otros datos de contacto de los testigos ya que no pudieron tomar contacto con ellos a través de los aportados”.

También que detalle en qué circunstancia fue la agresión sufrida en el interior el Hotel Faena (en Puerto Madero, Buenos Aires). Al respecto, le solicitan la mayor precisión posible en la fecha, y “si existió o no penetración, por cualquier vía”.

Sobre la frase “Te voy a matar, vas a amanecer muerta o te vas a aparecer muerta, vos a mí no me vas a dejar nunca”, dicha por Caniggia, siempre según la declaración de Nannis, le solicitan que informe en dónde la habría dicho y en qué circunstancias. Por su parte, Mariana aseguró que recibió amenazas por parte de su ex marido: le solicitan que informe la fecha, desde qué número de teléfono fueron y que aclare si puede aportar capturas de pantalla.

La justicia le solicitó a Mariana Nannis una ampliación en su denuncia contra Claudio Paul Caniggia

La declaración de Mariana Nannis

La ex mujer de Claudio Caniggia sostuvo que estuvieron en pareja desde 1991 hasta 2019. Que se conocieron cuando ella tenía 24 años y el entonces futbolista, 21. “Fue una relación conflictiva casi desde el inicio del vínculo. Refiriéndose a su familia de manera casi despectiva describe al señor Caniggia como manipulador, psicópata, cocainómano, enfermo y violento”, indica la pericia psicológica, según la declaración de Nannis.

Con respecto a su presente, aseguró que vive en un hotel en Miami, aunque también tiene su casa en Marbella, España. Y que decidió radicarse en los Estados Unidos por “consejo de su abogado” (Broitman). “Ya que en Buenos Aires no se sentía segura por las amenazas que atribuye al señor Caniggia”. Por su parte, sostiene que desde su separación no volvió a formar pareja.

En la pericia, Mariana Nannis “se describe como una persona sociable que tiene amigos con los que se reúne habitualmente y que ayuda a las personas de su entorno como ella puede”. Cuenta que “suele salir de compras, ir a la peluquería y comer en restaurantes”. Y niega haber tenido un tratamiento de internaciones psiquiátricas. Por último, y en relación a los hechos denunciados, “hace referencia a episodios de violencia psicológica, verbal, física, económica y sexual de Claudio Caniggia”.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas

SEGUIR LEYENDO: