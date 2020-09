“Cantando 2020”: categórica respuesta de Laurita Fernández ante la invitación de Agustín Sierra a “tomar unos mates”

Agustín Sierra interpretó "Auto rojo" de Vilma Palma e Vampiros (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

Agustín Cachete Sierra se presentó junto a su partenaire, Inbal Comedi, en la gala del lunes pasado del Cantando 2020 para interpretar su versión del famoso tema “Auto Rojo”, de Vilma Palma e Vampiros. El actor cosechó 16 puntos pero poco importó. Lo más destacado de su paso por la pista fue el pícaro ida y vuelta que mantuvo con la conductora del ciclo, Laurita Fernández.

Sin perder el tiempo, Ángel de Brito le preguntó al participante sobre los rumores que indican que tiene sentimientos por Laurita. El actor dijo que, en realidad, lo que sucedió fue que lo sacaron de contexto en una entrevista: “Pusieron ‘Agus Sierra, enamorado de Laurita Fernández’. Me pareció un montón. Lo que dije es que me parece una mujer hermosa y que ahora entendemos que está en una relación o está intentando reconstruirla, así que no es el momento. Pero uno nunca pierde las esperanzas. Siempre hay que ser positivo, en el banco de espera, para ser respetuoso”.

La conductora no quiso ahondar en el tema. “¿Cómo sos como seductor, a la hora de encarar a una chica?”, le preguntó. Él le respondió con una sonrisa: “No me preguntes mucho sobre eso, Laurita… Me gusta salir a charlar, a caminar, a pasear a mi perra, Marta. Escuché que (a Laurita) no le gusta la cerveza, así que podemos tomar mate el día de mañana…”

Ella miró a cámara, sorprendida por la invitación. Con la simpatía que la caracteriza, pero también con el carácter fuerte que la distingue, le respondió sin vueltas: “Ya tengo quien me cebe mates… Me gusta el mate dulce con mucho edulcorante. Sí, un asco”.

Sin mencionarlo, la conductora dejó en claro que está enfocada en hacer que su relación con Nicolás Cabré prospere. Ya son varias las imágenes que se filtraron de los dos caminando juntos cerca de la casa del actor, y aunque no lo confirmaron públicamente, es un hecho que están apostando a una segunda oportunidad en el amor.

“¿Sushi?”, le insistió, con suma cordialidad, Sierra a Laurita. Pero, una vez más, falló. “El asado me tira…”, le dijo ella.

Después de la interpretación del participante junto a su partenaire, Moria Casán, integrante del jurado, se mostró muy interesada en conocer más en profundidad al actor. “Me gusta que ustedes son gente, porque personas hay muchas, pero gente hay poca. Vos (a Sierra) tenés una gran educación y un carisma inusitado. Siempre digo ‘qué bueno que viene este bombón’. Sos un bombón que calienta a la gente. Hombres y mujeres gustan de él. Te quería preguntar qué es lo que más te seduce en una mujer”, le consultó.

“Su forma de ser, la espontaneidad, la verdad en una relación, no engatusar al otro solo para tener relaciones. Muchas veces me ha pasado que uno piensa que está en algo y después…”, aseguró el actor.

Luego, contó que no es de enamorarse fácilmente. Ante esta revelación, Moria manifestó: “Te quiero. Eso me la sube, mal. Tengo una erección”.

Asimismo, Sierra dijo que la diferencia de edad no es un problema para él a la hora de formar una pareja, aunque nunca estuvo en una relación con una mujer mucho mayor ni mucho menor que él.

“Creo que el amor más sano es el amor libre, en el que la otra persona te elige a vos y no es propiedad de uno. Y si pasa que tiene relaciones con otra persona y vuelve al nido, por decirlo metafóricamente… Todavía no lo pude llevar a la práctica bien, pero entiendo que es la mejor forma del amor”, razonó.

