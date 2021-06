La noche de Romina Richi en La Academia de ShowMatch: una performance que aprobó Fito Páez, divirtió a Marcelo Tinelli y emocionó a Jimena Barón

La performance de Romina Richi en el ritmo "imitación" de La Academia (Video: "ShowMatch", El Trece)

Después del debut con el ritmo denominado cubo al cuadrado, Romina Richi volvió a la pista de La Academia de ShowMatch (El Trece) acompañada por Juan Manuel Palao, el bailarín que despertó todo tipo de comentarios en su primera gala debido a su fisonomía. En este caso, participaron del ritmo “imitación” con una caracterización de, nada más y nada menos, Fito Páez.

Se trataba de algo especial, ya que Richi estuvo en pareja con el cantante rosarino entre 2002 y 2010, vínculo que tuvo como fruto a Margarita, quien el próximo viernes 4 de junio cumplirá 17 años . Así las cosas, y con la música de “Tercer mundo”, Richi entró a la pista imitando los movimientos ampulosos con los que normalmente Fito se mueve sobre el escenario. Y se puso al jurado en el bolsillo desde el minuto cero: “Le quiero mandar un beso a Cecilia Roth, a Fabi Cantilo, pero en especial a la más linda, la más hermosa, la más inteligente... Romi Richi, mi amor”, dijo el “Fito” interpretado por Romina.

Atenta a la coyuntura y sin dejar por un segundo el personaje, Richi le hizo un chiste a Marcelo Tinelli: “ Tranquilo Marcelo, porque el estudio está sin coooviiiid... ”, dijo vocalizando el estribillo de “Circo Beat” y bromeando con las críticas que recibió el programa desde que comenzó.

“¿Yo soy el papá o soy la mamá de Margarita?”, insistió Romina, totalmente metida en el papel y haciendo alusión a la hija que tuvo con el cantante, quien estuvo en el piso viendo a su mamá haciendo de su papá. Y de repente, el conductor presentó un saludo: “Hola Margarita, amor. Bueno, acá estamos, en Los Ángeles, estamos empezando a grabar Futurología Arlt...”, saludó Fito Páez, desde una pantalla, con un mensaje grabado para su hija y haciendo alusión a su próximo disco.

El saludo de Fito Páez a Romina Richi en ShowMatch (Video: "ShowMatch", El Trece)

“ Lo de mamá, a ver... no pasa nada, ya se le va a pasar esto, ¿viste? Es cuando papá a veces se viste de mamá, con esos tacos, esas polleras... y bueno, mamá es papá, papá es mamá, no importa ”, dijo Páez y continuando con el chiste de su ex mujer. Por último, le dejó un tierno mensaje a su hija: “Lo importante es que te amamos y eso es lo mejor de todo. Bueno, es la familia que te tocó y que te ama muchísimo”.

Tras el mensaje de Fito, estaba todo listo para que comenzara la imitación y Romina la emprendió con “A rodar mi vida”, uno de los más grandes hits del rosarino. Tanto en la voz como en los movimientos, la reproducción de Páez fue muy exacta por parte de Richi, despertando risas de admiración de todos en el estudio. En tanto, su bailarín lo acompañó en un lógico segundo plano.

En el ritmo "imitación", Romina Richi se caracterizó como Fito Páez y cantó "A rodar mi vida"

A la hora de la devolución, comenzó Ángel de Brito: “Me gusta que vayan por el camino del humor, porque la imitación es super complicada y tuvieron cosas muy exactas, amparados en el humor, yendo por la gracia, por el delirio. Creo que te acercaste al personaje, porque lo conocés más de los que estamos acá. Sos una mina divertida, en la primera gala no se vio tanto, pero acá sí. Y esto es lo que hacen los artistas, que tienen herramientas, que pueden pelar cosas que no otros tienen. Tuvieron show y esto vale mucho”, dijo y pese a los elogios calificó con un 6.

Luego fue el turno de Pampita: “Qué lindo equipo que hacen y me encanta ver brillar a Romi en lo suyo, la actuación. Veo exactitud, disciplina, mucho estudio, sé que estuviste en todos los detalles físicos de la gestualidad. Trajiste previa, humor, nos matamos de risa. La veía a la hija de los dos divirtiéndose, llorando de risa, es lo que nos pasó a todos . Me encantó, ya van a ver el puntaje”, dijo la modelo, que esta semana tiene el voto secreto.

Después vino la calificación de Jimena Barón: “Me parece espectacular que hayas elegido esto, super arriesgado. Pensaba que podía salir mal, que había muchas chances de que haya salido mal. Me emociona muchísimo el saludo de Fito, que esté la hija de los dos acá, y ustedes estén separados, con esta relación. Perdón, me emociono porque me parece hermoso, la familia, que a pesar de todo... ”, dijo la actriz y cantante y no pudo continuar la frase.

La emoción de Jimena Barón al calificar a Romina Richi en La Academia (Video: "ShowMatch", El Trece)

Entonces, retomó con su comentario para Romina: “Me divirtió mucho la previa, está la gran actriz que sos. Lo único que pienso es que Fito ameritaba un mash-up, un pedacito de cada canción, es un ídolo argentino del que sabemos todos lo temas, me hubiese cebado que recorrieran más sus hits, pero es una opinión personal. Me emocionó, me divirtió, me parece super arriesgado... los participantes que vienen con alegría y que no van a lo cómodo, me parece que hay que valorarlo muchísimo”, cerró y les puso un 8.

El cierre lo tuvo Hernán Piquín, quien fue escueto en su comentario (”Super acertado, super logrado, nos divertimos, hubo show, hubo baile, fantástico”) y puntuó con un 7.

SEGUIR LEYENDO: