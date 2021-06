Marcelo Tinelli sembró la duda: ¿vuelve Guillermina Valdes al jurado de La Academia?

Marcelo Tinelli especuló con la vuelta de Guillermina Valdes al jurado de La Academia

Guillermina Valdés pisó fuerte y dejó su huella en su rol como jurado de La Academia de ShowMatch (El Trece). La modelo ocupó el lugar de Ángel de Brito durante la ausencia del periodista, reemplazándolo en el primer ritmo de la competencia, el de los cubos. Es que el conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) viajó a Miami y, tras su regreso, debió cumplir con la correspondiente cuarentena.

“La eché inmediatamente. No le di tiempo (a que se vaya). Ella se estaba yendo del estudio y uno de mis compañeros, (Hernán) Piquín, me dijo que la eliminara”, le dijo de Brito a Teleshow tras incorporarse en el certamen y dejar fuera a Guillermina. Sin embargo, ya se comenzó a especular que la mujer de Marcelo Tinelli podría volver a integrar el jurado como reemplazo de Carolina Pampita Ardohain, quien en los próximos meses tendrá licencia por maternidad.

En línea con los rumores y sembrando aun más dudas, esta tarde el conductor del show subió una foto a sus Instagram Stories del día en el que los cinco jurados compartieron su lugar dentro de La Academia. “ ¿Vuelven los 5? ”, se pregunta Marcelo junto con una foto en la que se ve a Hernán Piquín, Valdes, Jimena Barón, Pampita y Ángel de Brito. Un claro indicio para pensar que Guillermina volverá a sentarse nuevamente ahí.

"¿Vuelven los 5?", se preguntó Marcelo Tinelli en su Instagram respecto al futuro del jurado de La Academia de ShowMatch

“No sé, yo vine a reemplazar a Ángel. Yo vivo momento a momento. Capaz que cuando va a parir Carolina yo estoy haciendo otra cosa. No sabemos, viste que la vida...”, había dicho Guillermina una semana atrás, en entrevista con La Previa de La Academia (Magazine). “No quiero decir nada. Yo estoy muy cómoda así. Vine, la pasé bien, traté de ser lo más justa posible porque soy jurado y estoy reemplazando a mi compañero Ángel, que siempre me está tirando un dardito”, agregó la modelo.

“Este nunca fue mi espacio, entonces, yo ando por la vida sin pensar que estoy con Marce. Acá no sentí una responsabilidad mayor. Incluso estuve en Genios. Pero se manejaba otra energía, eran chicos del interior, que venían con sus sueños, con sus familias”, cerró Guillermina.

“La jurado más hermosa del mundo. Te amo, Guille”, había escrito Tinelli en un posteo que subió a su cuenta de Instagram, junto a una foto de ambos besándose apasionadamente en la pista de ShowMatch. Lo hizo una vez que Guillermina terminó con la suplencia de Ángel y para agradecerle por la tarea cumplida, enfatizando su sentimiento con muchos emojis de corazones.

“Me gustó, estuvo picante y brava. Me gustó que la incomodó a Marcelo (Tinelli) varias veces. La veía un poco forzada con demostrar todo el tiempo que no es la mujer de Marcelo, pero en general me gustó”, opinó de Brito sobre su reemplazante.

Sin embargo, el periodista aclaró que no le gustaría que ella se sumara como miembro fijo del estrado: “ No, que no vuelva . Me gustan los cuatro titulares. Si vuelve como reemplazo de alguno de nosotros cuando no estemos, si se va Pampita a parir, o si los demás tienen algo porque no estar, que venga. Es bienvenida”, aseguró.

