A cinco meses de su accidente en el escenario, Adriana Aguirre habló de su recuperación: “No puedo volver a bailar, salvo por un milagro de Dios”

Adriana Aguirre continúa su recuperación tras el accidente que sufrió en plena obra

A cinco meses del accidente que sufrió al caer de un escenario y luego de haber atravesado por una serie de intervenciones quirúrgicas y tratamientos, Adriana Aguirre continúa su recuperación: “No pensé que un accidente de esta naturaleza iba a tener tantas consecuencias y secuelas”, dijo este martes por la tarde en Intrusos (América), donde actualizó acerca de su estado de salud.

El accidente de Aguirre ocurrió a fines de enero, durante una función de Un loco súper show, producida por el comediante Torry Palenzuela: durante un homenaje a Diego Armando Maradona, la artista se caracterizó del Diez e hizo un movimiento con el que terminó en el suelo. La función se interrumpió súbitamente y de inmediato fue trasladada a una clínica en la que le practicaron varios estudios para descartar cualquier tipo de lesión. Sin embargo, nunca se imaginó las secuelas.

“Si esto no baja con la kinesiología, que ya llevo 15 sesiones, hay que operar de nuevo con todo lo que eso implica: entrar al quirófano, sedación, la flora intestinal que se destruye... una serie de problemas”, dijo Adriana mientras se señalaba los golpes en una de sus piernas. “Esta parte grande no se va más, me dijo el traumatólogo que me atiende”, señaló la vedette, entre lágrimas. Por el golpe, Aguirre tuvo que ser operada en marzo pero se mostró preocupada al contar que sus médicos no ven una evolución en su estado de salud.

“ Tengo un glúteo más alto que otro, las secuelas en la pierna y no puedo volver a trabajar en lo que quiero y amo hacer. No puedo volver a bailar, salvo que la pierna se arregle por un milagro de Dios ”, describió Adriana cada una de sus secuelas, con un dolor que expresó sin poder contener sus lágrimas.

Adrián Pallares, uno de los conductores del ciclo, le señaló que está “muy delgada”, a lo que Adriana explicó: “Como muchísimo, pero se me va por la angustia que tengo”. Y también contó que se está tratando con un psicólogo que le ayude a comprender lo distinto que será el día que suba a un escenario “no va a ser lo mismo, porque a lo mejor no pueda subir con tacos. Es una ironía de la vida, porque es lo que usa una vedette. Voy a subir con miedo”, dijo.

A continuación, Adriana la emprendió contra Torry Palenzuela, diciendo sentirse “decepcionada” porque ni el productor ni nadie de su entorno la llamó para saber cómo se encontraba. También aseguró que todos los gastos médicos los está afrontando ella: “Estoy tercerizada por una obra social que tiene una cobertura fabulosa, pero carísima. Si tuviera un contrato en blanco, haría que ese gasto disminuya. Si tuviera una ART, porque fue un accidente de trabajo, sería distinto. Pero soy una persona confiada, lo que menos iba a pensar es que iba no iba a tener una ART. Me siento muy desilusionada”, disparó Aguirre.

“Tuve que terminar en un juicio laboral, lamentablemente. Esperé más de un mes una llamada, un mensaje de voz de Torry, que fue quien me contrató en las últimas tres temporadas”, había contando Adriana semanas atrás, en una entrevista con Tomás Dente. “La señora Adriana Aguirre está en todo su derecho. Ella dijo que me mandó como catorce telegramas, pero yo no recibí ninguno en mi domicilio, sino le hubiese respondido. Me invitaron a ir a programas, pero no voy a contestar”, respondió Torry al respecto, ante la consulta de Teleshow.

