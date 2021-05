Eva de Dominici sorprendió a sus seguidores con un impactante cambio de look

El nuevo look de Eva de Dominici (IG: @dedominicieva)

Dos fotos, un emoji y un rotundo cambio de look le alcanzaron a Eva de Dominici para sorprender a sus dos millones y medio de seguidores. La actriz que se encuentra radicada en Los Ángeles sorprendió en las últimas horas al abandonar su reconocible cabello morocho para animarse a un rojo furioso. Lo hizo sin avisar y sin dar demasiadas explicaciones, más que una rosa como toda descripción, que fue suficiente para provocar el alboroto de sus seguidores que reaccionaron de a miles.

La ex Patito feo publicó dos imágenes, una mirando a cámara y otra perfil. En la primera, gira la cabeza hacia el lente, donde sus ojos verdes contrastan con el rojo furioso recién estrenado de su cabello. La segunda es un plano mucho más cercano, de perfil derecho y con el cabello detrás de la oreja para resaltar sus aros. Aquí el cambio de color es mucho más notorio, y cuesta reconocerla a primera vista, hasta que los ojos se acostumbran a la nueva tonalidad.

El look rojo furioso de Eva de Dominici (IG: @dedominicieva)

Entre los comentarios, se destacaron el de algunas celebrities, que aprobaron la nueva apariencia de Eva. “Que lindo que te queda”, escribió Natalia Oreiro, reforzando sus palabras con la imagen de tres fuegos. Otros eligieron los emojis para dejar constancia de que el cambio era para bien: Zaira Nara compartió una sirenita colorada y un gatito con los ojos en forma de corazón, Julieta Cardinali posteó tres corazones mientras que Sebastián Francini optó por una frutilla.

No es la primera vez que la actriz sorprende a sus seguidores con algún cambio de imagen. En octubre pasado, había dejado atrás el largo lacio pero manteniendo el color y jugando con una cabellera mucho más corta: una melena hasta los hombros, con mucho volumen, ondas y flequillo para una producción en blanco y negro.

Otro look de Eva, esta vez de pelo corto y bucles (IG: @dedominicieva)

El 22 de abril, un día después de celebrar su cumpleaños número 26, la actriz publicó un mensaje reflexivo en su cuenta de Instagram. “Pongo un freno y pienso en aquellas pequeñas y maravillosas cosas que en la rutina se subestiman. Un plato de comida todos los días, un resultado de estudio médico que indica buena salud, acceso a educación, el amor de mi familia, mis amigos, la oportunidad de trabajar de lo que jugaba a ser de chiquita y más...”, escribió, conmovida por tratarse de su segundo cumpleaños en pandemia.

“Hoy no doy nada de eso por sentado sino que lo celebro y lo agradezco con todas mis fuerzas”, continuó la actriz en el mismo tono. “Y a pesar de que este no sea el mundo ideal y me duele... tengo muchas, muchísimas ganas de vivir... Bienvenidos 26″, cerró, en una imagen en la que se la ve con una enorme torta de cumpleaños.

Eva de Dominici, dura de matar con Bruce Willis en "Cosmic Sin"

Hace unos años, Eva se radicó en Los Ángeles donde formó pareja con el músico Eduardo Cruz, hermano de la estrella española Penélope. En octubre de 2019, nació Cairo, su primer hijo en una clínica de la mencionada ciudad. Desde la meca del cine, la actriz relanzó su carrera y se dio algunos gustos de los grandes, como filmar con Bruce Willis, uno de los grandes héroes del cine de acción. En febrero de este año compartió el trailer de Cosmic sin, el filme dirigido por Edward Drake donde se la puede ver en diferentes secuencias de acción y ciencia ficción, como parte de una trama de científicos, guerreros y alienígenas en permanente disputa.

El otro gran proyecto de la actriz es ni más ni menos que Sueño bendito, la serie producida por Amazon que narra la vida de Diego Maradona. Allí se pondrá en la piel de la cantante Lucía Galán, la mitad del dúo Pimpinela, que tuvo un affaire con el astro durante los ’80, cuando Pelusa jugaba en Barcelona y se encontraba en un impasse con Claudia Villafañe.

La primera temporada de la biopic ya está terminada, pero aún no tiene fecha de estreno. Uno de los impedimentos para su difusión es por una demanda que Villafañe inició contra Amazon a través de su abogado, Fernando Burlando, para evitar la exhibición de la serie, ya que en la trama la mostrarían como una “villana”.

