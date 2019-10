Eva tardó varios meses en confirmar que estaba embarazada, a pesar de los fuertes rumores que aseguraban su estado, y lo hizo recién transitando los 8 meses de gestación, en una nota con revista Gente, donde afirmó: “Fue una decisión charlada y madurada en pareja. Edu es reservado al extremo, y a mí me gustan los hombres así. Reconozco que algo de esa timidez, de esa discreción, me seduce por completo”.