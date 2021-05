Paola Krum habló por primera vez de su relación con Iván Espeche: “Decía que no me iba a volver a enamorar de alguien del medio, pero me pasó”

Paola Krum e Iván Espeche están en pareja desde mediados de 2019 (Foto: Instagram @paola_krum)

Aunque están juntos hace más de dos años y son de mostrarse muy acaramelados en sus redes sociales, Paola Krum nunca hizo demasiadas declaraciones acerca de su relación con Iván Espeche, quien en su faceta actoral le dio vida al fantasma Rafael en la serie infantil Chiquititas, allá por el año 2000. “En medio de todo, el amor. Soy tan afortunada de tener esta isla con vos y los nuestros”, le dedicó la actriz a su novio hace poco, en un posteo de Instagram junto con una postal romántica de los dos.

“Mi actual pareja es actor, cantante y locutor. Tiene una voz hermosa. Yo decía que no me iba a volver a enamorar de alguien del medio, pero me pasó ”, dijo la actriz en una entrevista con Marcela Coronel para el programa radial Mientras tanto (Mucha Radio, FM 89.5).

“Por suerte, va todo muy bien y estamos contentos, es un tesoro tener algo así”, describió quien estuvo en pareja con Joaquín Furriel, papá de su hija Eloísa, de 13 años. De hecho, en la entrevista con Marcela Coronel también Paola se acordó de cómo se dio el vínculo con Furriel, con quien tuvo una relación entre 2005 y 2011 y es el padre de hasta ahora su única hija. “Nos conocimos trabajando en una obra de teatro y cuando ocurrió esto de la propuesta nunca lo vimos como un problema”, recordó Paola haciendo referencia a Montecristo, la tira que la protagonizaron en el año 2006.

“Era complejo contar la historia de un amor con otro, pero lo teníamos muy claro. Me entusiasmaba mucho trabajar con él y verlo en ese personaje, jugar a lo opuesto que vivíamos en la vida cotidiana. Trabajábamos muy bien juntos. Yo me tentaba mucho con Joaquín, me causaba gracia verlo así de malo y al mismo tiempo súper humano”, describió Paola sobre aquella dinámica, a la vez que reveló un deseo frustrado en torno a esa relación: “ Me hubiera gustado actuar un tiempo más con él, así nuestra hija nos podía ver más ”, dijo.

Por estos días, Krum se encuentra grabando escenas para la nueva ficción de Telefe, que se llamará El primero de nosotros. Ella será la protagonista femenina de una historia que contará el devenir de “un grupo de amigos que sufre un gran cambio al enterarse que uno de ellos padece una enfermedad terminal”, adelantó. “Nunca me toca la heroína que es amada de entrada. Me topo con una historia súper compleja para mi personaje y voy a tener detractores a morir”, arriesgó Paola.

“Como actriz es un desafío porque tengo que lograr que no odien a la protagonista de la novela. No sé cómo voy a hacer para contar lo que tengo que contar en El primero de nosotros. En la tira no hay ni buenos ni malos como las personas”, agregó sin dar más detalles sobre la ficción en la que será pareja del personaje que interpretará el chileno Benjamín Vicuña.

“Yo intento apoyarme en la verdad y lo genuino a la hora de contar una historia. Lograr despojarme hasta de mis propios prejuicios”, cerró Paola. El elenco de esta comedia dramática, que podrá verse por Telefe y por streaming a través de Paramount+, lo completan Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes.

