Se filtró el tráiler de la serie de Diego Maradona

El tráiler de Sueño Bendito (Video: Intrusos, América)

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre en el barrio privado San Andrés, en Tigre. La noticia conmocionó al mundo entero y la Justicia está investigando las causas de su fallecimiento. Antes de su partida, él había firmado un contrato con Amazon Prime para la realización de una serie sobre su vida. La primera temporada ya fue grabada, pero todavía no se sabe cuándo se estrenará.

La empresa adelantó imágenes de Sueño Bendito el pasado 30 de octubre, cuando la leyenda del fútbol cumplió 60 años. Anteriormente, ya se habían filtrado algunos extractos del guion y este lunes mostraron en Intrusos el primer tráiler de esta superproducción que narra en distintas temporadas la carrera futbolística de Diego, su lucha contra las adicciones, los escándalos y su matrimonio con Claudia Villafañe.

Nicolás Goldschmidt interpreta a Pelusa (@primevideolat)

En la ficción hay tres actores argentinos que interpretan a Maradona en distintas etapas de su vida: Nicolás Goldschmidt se pone en la piel de Pelusa en la época de Argentinos Juniors, en sus primeros años de carrera; Nazareno Casero interpreta a Diego en su época de mayor gloria, ya como capitán de la Selección. Mientras que Juan Palomino es el Maradona que se vio como DT de la Selección en el Mundial de Sudáfrica 2010. Es decir, en su madurez.

“Necesitás un móvil de terapia intensiva urgente”, dice un joven médico a Guillermo Coppola, en el primer adelanto de la serie. Esta escena es una recreación de la internación del astro del fútbol en Puntal del Este, Uruguay. “Acá no viene nadie, nene a ver si entendés, es Maradona”, le responde Jean Pierre Noher, quien interpreta al mánager.

Claudia Villafañe inició acciones legales contra la biopic de Amazon (@primevideolat)

Luego, aparece la actriz Rita Cortese caracterizada como Doña Tota. “Me acuerdo que era feliz con la pelota en los pies y las patas en el barro”, se escucha decir a la mamá de Diego. Además, aparece Pelusa dando su primera entrevista en televisión. “Mi sueño es jugar en un Mundial y salir campeón”, dice Nicolás Goldschmidt.

Juan Palomino, en la piel de Maradona (@primevideolat)

En el tráiler de Amazon también muestran una fuerte pelea por las adicciones del Diez entre Doña Tota y Claudia Villafañe, interpretada por Julieta Cardinali. “Su hijo tiene este problema hace 15 años y yo estoy cuidándolo sola”, asegura la mamá de Dalma y Gianinna. “Si mi hijo se muere, yo no te lo voy a perdonar nunca”, le contesta Doña Tota. Asimismo reflejan la internación para que se superara sus adicciones. Y recrearon uno de los enfrentamiento entre Claudia y Diego, interpretado por Juan Palomino, en ese contexto.

Cabe recordar que el pasado 30 de marzo de 2019 en Culiacán, México, cuando aún estaba al frente del equipo Dorados, Maradona había firmado un documento en el que autorizaba a Amazon Prime a contar en la biopic “14 temas trágicos” de su historia. El periodista Luis Ventura fue el encargado de dar a conocer el contenido de dicha documentación.

El ex director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata pedía que mostraran las supuestas infidelidades de la mamá de Dalma y Gianinna con el productor teatral Jorge Taiana; una presunta estafa millonaria con inmuebles comprados en Miami; un testamento obligado a ser labrado con Maradona a punto de morir; y la primera vez que el astro consumió cocaína, con el padre de su ex esposa (el ya fallecido Coco Villafañe) como aparente responsable del inicio de esa adicción.

En una entrevista reciente con Los Ángeles de la Mañana, Dalma había hablado de la lucha de Claudia para impedir que se estrene la serie sobre la vida de su papá: “Mi mamá ya presentó todo, pero es difícil porque nadie recibe nada y es la historia sobre la vida de mi mamá... Nosotros no queremos aparecer de esa manera”. Además, había manifestado que su mamá mantuvo una conversación con Diego sobre estos 14 puntos. “Mi mamá le preguntó, pero él dijo que había cosas que no sabía... Me parece bien que hayan tenido esa charla, que no terminó a los gritos. Mi papá dice que él no escribió esa lista... Es algo que ya sabemos de dónde viene y para qué”, afirmó la actriz.

Nazareno Casero también interpreta al astro del fútbol en la polémica ficción (@primevideolat)

