Cómo quedará la grilla de programación de América luego del levantamiento de TV Nostra

Diego Topa en el programa de Jey Mammon (Foto: Los Mammones, América)

“Me tomo unos minutos para decirles algo, una decisión absolutamente personal que tomé en las últimas 48 horas”, anunció Jorge Rial este último viernes poco antes del cierre de la que sería la última edición de TV Nostra. “Tomé la decisión de terminar TV Nostra con todo el dolor del mundo. A veces uno de este lado de la pantalla se sobrevalora, piensa que está para otra cosa, o que sabe lo que el otro quiere. Pasa mucho en este medio y a veces nos enojamos y preferimos putear a la gente y echarle la culpa. Y la verdad, no es este el caso”, señaló el conductor al comienzo de un emotivo editorial de despedida y para que las autoridades de América se pongan en marcha para reacomodar su grilla.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussicha hacen Intrusos (Foto: @rodrilussich)

Entonces, con premura y con la gimnasia de siempre para adaptarse a los tiempos que corren, desde el área de programación de la emisora lideraron un operativo relámpago para ajustar la grilla sin TV Nostra, el programa de Jorge Rial que salía a las 20.30 desde el 5 de abril de este año. Y que aglutinaba información de actualidad, algo de política, debates coyunturales, entrevistas a fondo y la mirada del periodista. “Podría poner mil excusas, pero no hay”, reconoció Rial el viernes. “Les pido mil disculpas por haberlos decepcionado, no era mi intención”, agregó con los ojos vidriosos en relación a sus compañeros –Ángela Lerena, Marina Calabró y Diego Ramos–, al canal, con sus técnicos y al público. Y, el hombre que es figura de la emisora hace más de dos décadas, se despidió con un hasta luego: “Nos veremos más adelante, me voy un tiempo de mi casa que es América y agradezco el trato. Gracias por estar ahí y nos vamos a volver a ver. No se van a librar tan fácil de mí”.

Fabián Doman hace Intratables (Foto: América)

¿Cómo movió sus fichas América? Por empezar y en lo que representa el cambio más notorio, a partir de este lunes, Los Mammones, el programa revelación de este 2021, a la medida y con la conducción de Jey Mammon dejará de ser un late night show –salía a las 23.30– para ubicarse en el prime time, a las 20.30. Con el sello indiscutido del músico y actor, seguirán las entrevistas, el humor y la música en torno al piano para que Jey Mammon obtenga declaraciones sorprendentes de sus invitados y genere un clima único cantando clásicos de todos los tiempos. “Salgo a bancar al canal. Es lo menos que puedo hacer”, asegura el conductor a Teleshow y agrega: “Es por unos días. Hasta que se acomode todo”.

Jorge Rial se despidió de TV Nostra (Foto: TV Nostra, América)

En tanto, Intratables, con la conducción de Fabián Doman y el equipazo de panelistas de siempre, arrancará a las 22 horas. Claro que con el resumen de los temas del día, con informes especiales y debates. Será justo antes de otra de las grandes novedades, el Especial Intrusos, que saldrá a las 23.30 con la conducción de la dupla más sólida de la señal Adrian Pallares y Rodrigo Lussich. En este sentido, la cara de Los Escandalones le cuenta a Teleshow: “Estamos preparando esta segunda edición con la fuerza del laburo y el entusiasmo que nos caracteriza; en medio de una coyuntura difícil por los compañeros que terminaron un programa. Nosotros saldremos a darle entretenimiento a la gente que nos mire como lo hacemos todos los días en el Intrusos central que está funcionando muy bien”, apunta Lussich sobre la segunda edición del programa número uno del espectáculo, que ya cumplió viente años y que hasta principios de este 2021 conducía Jorge Rial.

Guillermo Andino conduce Es por ahí (Foto: Es por ahí, América)

En tanto, el resto sigue igual. El día en América comienza a las 06.30 con Buenos Días América conducido por Antonio Laje. A las 11.30 seguirá Es por Ahí con Guillermo Andino y Soledad Fandino, que propone mediodías con cocina en vivo, juegos, actualidad, invitados, historias de vida y homenajes a grandes artistas. Luego, a las 13.30, como siempre Intrusos con Adrian Pallares y Rodrigo Lussich, en su edición central y clásica. A las 16.00 Fantino a la Tarde con Alejandro Fantino. Después el noticiero, a las 18.00, con Rolando Graña y Soledad Larghi en América Noticias. Y finalmente, a las 19.00, el clásico de los hermanos Sofovich, Polémica en el Bar con la conducción de Mariano Iudica. Todo para que América, la señal experta en hacer tele en vivo, siga acompañando el día a día de los argentinos.

SEGUIR LEYENDO: