Difunden las primeras imágenes de Sueño Bendito, la serie sobre la vida de Diego Maradona

Sueño Bendito, la serie de Maradona (Fotos: Amazon)

Inútil es la búsqueda: no habrá ninguno igual. Puede que incluso los haya mejores, está bien (un tal Lionel Messi se empeña, hasta casi sin quererlo, en colocarse por encima suyo en la interminable discusión sobre el mejor futbolista de la historia). Pero Diego... Diego hay uno solo: Diego Armando Maradona. Y sin embargo, Amazon se embarcó en un gran desafío: encontrar no uno sino cuatro parecidos. Y parece haberlos encontrados. Son casi idénticos.

Sueño Bendito será la primera biopic que retratará una de las vidas más apasionantes: la del hombre nacido en Villa Fiorito que alcanzó la cima del mundo -y subió un par de escalones más...- gracias a su talento como futbolista. Y si bien mucho se habló sobre la serie, envuelta en polémica desde antes de que comenzara su rodaje, poco y nada se había visto. Hasta este 30 de octubre, el día que Maradona cumple años: casi a modo de homenaje, Amazon difundió las primeras cuatro imágenes. Y con una descripción más que significativa: “Hoy hace 60 años que nació una leyenda... y pronto el mundo conocerá su historia”.

En una de esas fotos aparece el niño que jugaba en los Cebollitas, aquel del hogar humilde que comandaba una mujer -Doña Tota- que siempre decía que le dolía la panza cuando había comida; una estratagema tan tierna como cruel: si ella comía, no habría suficiente para sus hijos.

La edad de la inocencia: cuando Maradona era "el Pelusa"

También se observa al Gordito -como el arquero de Boca Hugo Gatti apodó a ese adolescente que brillaba con la camiseta de Argentinos Juniors, horas antes de que le marcara cuatro goles- trepado a un alambrado: el actor Nicolás Goldschmidt exhibe una lograda caracterización en la escena.

En las puertas del cielo: Diego Maradona con la casaca del Bicho de La Paternal

Después, la gloria: el Mundial de México 86. En la imagen de Sueño Bendito, es Nazareno Casero quien escucha el Himno. Los rulos y ese gesto adusto, desafiante, de fiera que espera que le abran la jaula para consumar su venganza: el hijo de Alfredo Casero no podría haberlo personificado mejor, al menos desde el aspecto físico.

Y luego, miles de vidas en una sola: cuando Maradona se para en medio de la Bombonera en su partido homenaje, y cruza sus brazos frente al micrófono para reconocer que “yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, sobre su semblante se adivinaban los surcos que dejan los dolores profundos, aquellas que buscan esconder los momentos felices. Es Juan Palomino el encargado de reflejar ese momento -el de un Diego renacido una y mil veces- en la serie de Amazon.

El mundo a sus pies: México 86

¡Gracias... totales! Maradona, con la camiseta de Juan Román Riquelme, en su despedida

Hasta aquí, solo se había conocido una imagen de los tres (Goldschmidt, Casero y Palomino) posando para el póster de Sueño Bendito (la misma que abre esta nota). Y algunas otras de Mercedes Morán como Doña Tota, Claudio Rissi haciendo del recordado Don Diego, y Julieta Cardinali en la piel de Claudia Villafañe. Pero no se había observado a ninguno de los Maradona de ficción desarrollando su papel. Ahí se encuentra el valor de las fotos que se conocieron este viernes, y que parecen repetir la fórmula de otras producciones: Amazon fue descubriendo a cuentagotas el material elaborado en estos meses, logrando incrementar la expectativa.

Sueño Bendito promete abordar episodios muy controvertidos en la relación de Diego y Claudia. Se trata de 14 puntos que el ex capitán de la Selección Argentina autorizó a que sean reflejados en la serie. Entre ellos, las supuestas infidelidades de la mamá de Dalma y Gianinna con el productor teatral Jorge Taiana, una presunta estafa millonaria con inmuebles comprados en Miami, un testamento obligado a ser labrado con Maradona a punto de morir, y la primera vez que el astro consumió cocaína, con el padre de su ex esposa (el ya fallecido Coco Villafañe) como aparente responsable del inicio de esa adicción. Todo esto, claro, según consta en el contrato que el actual director técnico de Gimnasia de La Plata rubricó con Amazon.

Ayer, Dalma contó que su mamá mantuvo una conversación con Diego sobre estos 14 puntos. “Mi mamá le preguntó, pero él dijo que había cosas que no sabía... Me parece bien que hayan tenido esa charla, que no terminó a los gritos. Mi papá dice que él no escribió esa lista... Es algo que ya sabemos de dónde viene y para qué”, afirmó la actriz.

Hasta dónde llegará la biopic, está por verse.

Todo lo que se vio hasta aquí, es apenas un anticipo.

