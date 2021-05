Después del cruce en el grupo de WhatsApp, Horacio Cabak estuvo en Polémica en el bar y habló del conflicto con Flavio Azzaro

Horacio Cabak volvió a Polémica después de su cruce con Flavio Azzaro (Polémica en el bar - América)

La edición del miércoles de Polémica en el bar tuvo un arranque diferente al habitual. “Muy buenas noches a todos, cómo están? ¿Qué haces (Flavio) Azzaro? ¿Qué hacés Horacio (Cabak)? ¡Está Horacio y está Azzaro!”, saludó el conductor Mariano Iúdica sobreactuando una sorpresa ante una mesa habitual de lunes. La apertura diferente del emblemático ciclo de América, con el ojo puesto en dos de los panelistas tiene una explicación.

A decir verdad, todo se remonta a la escandalosa separación de Horacio Cabak y su esposa, Verónica Soldato, originada el 28 de abril pasado, cuando la mujer denunció una infidelidad del conductor a través de un mensaje que difundió Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana. Después de unos días de intensa exposición mediática, en los que se cruzó con Jorge Rial, con Mariano Iúdica y con Rocío Oliva, mientras su esposa lo vinculaba con otras mujeres, llegó un punto en el que dijo basta que en un momento dijo basta. Logró una medida cautelar para que no se hable de él en los medios y volvió a su silla en el emblemático programa creado por Gerardo Sofovich. Y desde entonces, salvo alguna que otra ironía, no volvió a hablar del tema.

La situación se calmó hasta el sábado 15, cuando Cabak visitó a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar, lo que causó malestar en Polémica, ya que tanto Iúdica como el productor Gustavo Sofovich se enteraron al aire que el conductor había decidido hablar en Telefé, y se cruzaron al aire. “¿Había mucho apuro en ir a lo de Andy? ¿No podías esperar un mes más?”, fue lo primero que le preguntó el anfitrión de la tradicional mesa de café. Y Cabak respondió: “Cuando fuera, iban a decir: ‘Eh, ¿por qué estás ahí’. Sea en un mes, dos meses, cinco meses o siete meses. ¿Tengo que pedir permiso para ir de invitado a un programa?”.

El reproche de Mariano Iúdica a Horacio Cabak por su visita a PH (Polémica en el bar)

Conocedor del medio como pocos, al notar cierta actitud altanera de su compañero Chiche Gelblung le contestó: “No tenés razón. Hay que decir que no”. El debate siguió un rato más en el aire y a la salida del canal, mientras brindaba una nota con Intrusos, Iúdica se negó a compartir un la entrevista con Cabak. “Esta nota es de chiripa”, dijo, y se retiró”.

La tregua duró hasta el viernes siguiente, cuando Flavio Azzaro pasó por Intrusos, Azzaro y volvió a criticar la actitud de su compañero de visitar otro canal. “Yo tengo puesta la camiseta de Polémica. Y si a vos te estalló un tema familiar tenés que hablarlo en tu programa, no en otro. Yo ya se lo dije personalmente y en el programa”, señaló el periodista deportivo, que ya tuvo varios cruces con el modelo, con quien tiene opiniones políticas enfrentadas.

Esto derivó en otra discusión esta vez dirimida en el grupo de WhatsApp del programa, donde el debate fue tan álgido que Iúdica puso un freno, invitándolos que a que lo conversen en privado. A raíz de estas peleas, el conductor de La jaula de la moda habría amenazado con no presentarse en Polémica: “Si va Azzaro, yo no. No voy a estar con él”, según contaron en Los ángeles de la mañana.

La palabra de Cabak en Polémica cuando estalló el escándalo por su separación (Polémica en el bar - América TV)

Con este cuadro de situación se entiende la apertura del programa de hoy, con la irónica sorpresa de Iúdica, correspondida por las risas y los gestos de los panelistas. ¡“Vos no sabés cómo nos cagamos a trompadas!”, siguió el juego Azzaro. “Mucho maquillaje”, replicó Cabak señalando su cara. “Nosotros queríamos ver”, señaló Gastón Recondo, apuntado como el que había ventilado las conversaciones de WhatsApp.

“¿Pudieron limar las asperezas?”, preguntó Iúdica ya más serio, e indagó especialmente en el papel que había desempeñado Gustavo Sofovich en la mediación. Según Azzaro, el productor general del ciclo siempre buscó el consenso entre las partes. “Gustavo en todo momento quiere decir, ‘dale, boludo ya está'. Y está bien”, señaló Azzaro. “¿Qué querés, que diga ‘empiecen a pelearse’?”, replicó Iúdica, otra vez señalando a Recondo, a esa altura absolutamente tentado de risa. “Van a convivir los dos hasta que uno de los dos muera. Es una guerra sin cuartel”, cerró Iúdica en la misma sintonía, dando vuelta la página y siguiendo con el programa.

