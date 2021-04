El mensaje de Horacio Cabak a Jorge Rial: “Te subí al ring en una situación que no tenías que estar, mala mía”

El mensaje de Horacio Cabak a Jorge Rial (TV Nostra)

En medio del escándalo por su separación con Verónica Salvato y con tantos frentes de batalla abiertos, Horacio Cabak se propuso cerrar uno: el que lo enfrentó a Jorge Rial. La pelea tuvo lugar ayer por la noche, con un primer round en Polémica en el bar -donde el ex modelo trabaja como panelista- y un segundo en TV Nostra, el nuevo ciclo del creador de Intrusos.

Todo comenzó a raíz de uno de los nombres vinculados a las supuestas infidelidades de Cabak: el de Rocío Oliva. La noticia llegó de mano de la propia Soldato a los oídos del periodista Ángel de Brito (el que disparó la primicia el lunes en Los ángeles de la mañana) y trascendió por varios canales. Uno fue el de Denise Dumas, que lo afirmó en Hay que ver (El Nueve). Otro, fue Jorge Rial que lo insinuó en su cuenta de Twitter. “Me jodés que la tercera en discordia es ella???? Si el 10 se levanta, lo mata”, escribió en clara alusión a Diego Maradona, por lo tanto, a Oliva, su novia durante seis años.

El descargo de Horacio Cabak por su supuesto affaire con Rocío Oliva (Polémica en el bar)

Ayer a la noche, Horacio Cabak utilizó su lugar en Polémica en el bar para negar rotundamente el supuesto affaire con Oliva y pedirle perdón a su esposa e hijos. “Lamento profundamente el momento que están viviendo”, señaló el conductor. En medio de su descargo, su rostro cambió por completo cuando el conductor Mariano Iúdica mencionó a Rial como uno de los periodistas que se había hecho eco del rumor. Y aprovechó para traer a la actualidad un conflicto que había tenido con el ex Intrusos.

“Jorge es la persona que disfrutó cuando yo estaba en terapia intensiva”, replicó Horacio y recordó el hecho: “Yo había puesto un tweet que decía ‘No podemos tener tantas restricciones, no nos podemos acostumbrar a todo esto, tenemos que pedir permiso para cagar’. Y Jorge dijo: ‘Las personas que dicen que tienen que pedir permiso para cagar y ahora están en terapia viendo cómo le limpian el culo’. Esa es la persona que está diciendo esto”, comentó indignado. Estar en terapia intensiva y ver que un colega está disfrutando un momento, es cualquiera”, cerró muy enojado.

Jorge Rial le responde a Horacio Cabak en TV Nostra

Mientras Cabak hablaba, Rial tuiteaba: “Hoy lo atiendo en TV Nostra”, anunció y cumplió a los pocos minutos de empezar su programa. De movida, arrancó con lo que llamó Cabakgate, y señaló que lo venían abordando por arriba y con prudencia por tratarse de un compañero del canal. “Intentamos tener cierta armonía, pero hoy me subieron a un ring”, explicó para hablarle directamente al conductor de La jaula de la moda: “Uno no puede tener dos personalidades, no podés ser Bruno Díaz y Batman”, señaló en referencia a una supuesta doble personalidad de Cabak, una en el mundo de las redes sociales y otra en la realidad.

Durante su descargo, Rial negó que se refiriera a Cabak en su polémico tuit: “No lo sigo en las redes sociales. Era un elogio para el sistema de salud que no hace diferencia entre los que apoyan y los que no apoyan”, explicó. “No era específicamente para él, pero ahora que dice eso, es para él”, refutó y volvió a mencionar las dos personalidades. “En las redes tenés el paraguas de la distancia, cuando sos Bruno Díaz, te encontrás con el tsunami de cabeza. No me gusta eso de ‘soy picante en las redes pero después pido la escupidera para que no me mates’”, señaló enfático y completó con una nueva metáfora del superhéroe: “Si te vas a hacer el Batman, planchate el traje”.

La segunda parte de la respuesta de Jorge Rial a Horacio Cabak en TV Nostra

Esta noche, Cabak no estuvo en Polémica. Según informó Iúdica, no participó del ciclo para no hablar de su situación personal y a la espera de que salga una medida cautelar. Donde sí habló el modelo fue en TV Nostra. Lo hizo a través de un audio que le envió directamente a Jorge Rial, y que el conductor decidió compartir al aire al recibir el visto bueno del emisor.

“Ayer hice un comentario con respecto a vos. Estoy en una situación que nunca había vivido y estaba dolido con una situación que me llegó respecto a un comentario tuyo que entendí que se refería a mi persona. Por eso hice el comentario que hice al aire. Te subí al ring en una situación que no tenías que estar, mala mía realmente”, reconoció el conductor de La jaula de la moda. “Ayer escuche lo que dijiste y tenías razón en algunos comentarios que hiciste”, admitió el modelo sin especificar en cuáles y reiteró una frase que sonó a pedido de disculpas: “Te subí al ring en una que no era tu pelea. Te mando un abrazo”.

Una vez que escuchó el mensaje, Rial realizó su descargo. “Me alegra que lo haya entendido de la manera que intenté expresarlo. No es nada personal, me subiste a una pelea que no era mía. Ahora, cuando me subiste al ring yo tengo que pelear, no voy a dejar que me caguen a trompadas”, señaló el conductor y dio su interpretación acerca de los dichos de Cabak: “Me alegra que coincidas en algunas cosas, y calculo que coincidís en lo que estás sintiendo ahora”, interpretó y explicó algo que había manifestado en el programa de ayer: “Te endulzan el oído, te mandan al frente porque sos famoso, seguramente ideológicamente en muchas cosas coincidas, pero te dan manija y te creés que sos un superhéroe. Ahora se comió un tsunami de frente y todos los que le doraban la píldora, no están”.

