Jimena Campisi apuntó contra Tomás Constantini por el abandono de su hijo: “Ya no tolero más las injusticias”

Después de un prolongado tiempo de silencio, Jimena Campisi explotó en las redes sociales. La modelo y dj cuestionó duramente al empresario Tomás Constantini, su ex pareja y padre de su hijo Milo, por no hacerse cargo ni afectiva ni económicamente del pequeño de ocho años. Hoy tenían pactada la sexta audiencia y, como en las cinco anteriores, del otro lado solo dijeron presente los abogados, según la modelo “para dilatar la cuestión y no hacer nada”.

A esto se refirió Jimena en sus cuentas de Twitter e Instagram: “CINCO AUDIENCIAS. El padre de mi hijo no es capaz de aparecer ni por zoom ni en la vida real. Hace ocho meses que ni siquiera lo ve. No es capaz ni de proponer una cuota alimentaria digna para Milo” (SIC), escribió la actriz, que continuó con su descargo.

“Tuvieron que citar a los abuelos y tampoco quisieron aparecer. Soporté 8 años de cuota alimentaria ridícula para que por lo menos genere un vínculo. Ya entendí, el amor no se puede comprar pero el sufrimiento no es gratis tampoco. Justicia. Háganse cargo de lo que le corresponde a Milo. Bastante daño psicológico le hicieron así que tengan al menos la dignidad de dar la cara y cumplir con la ley. Muchos millones y cero valores. Qué tristeza”, cerró.

El posteo de Jimena Campisi en sus redes sociales (@campisijimena)

Consultada por Teleshow, Jimena explicó por qué decidió salir a hablar en este momento: “Estoy muy mal. La verdad tengo una tristeza inmensa. Todos estos años me guardé y decidí no salir en los medios para que mi hijo tenga vínculo con su papá pero ya no tolero más las injusticias. Es mucho daño para un niño”, señaló en diálogo con este medio, todavía con la bronca por una nueva fallida instancia judicial. “Hoy fue la sexta audiencia y no aparecen, como si mi hijo no existiera”, agregó.

Jimena criticó el comportamiento de la otra parte en relación a las audiencias, que se realizan de manera virtual: “Los abogados se presentan sin Tomás y en el caso de hoy, sin los abuelos. Entonces dilatan, no me dicen nada, cancelan audiencias, y así todo el tiempo. No se resuelve nada, ni siquiera lo ve a su hijo”, lamentó.

Según contó Jimena, Tomás no ve a Milo desde hace ocho meses, ni de manera presencial ni de forma virtual. “Nada de nada. Le escribió una vez y encima le dijo q tenía una Play 5 para él, una moto, que lo iba a buscar y después no apareció y le dijo que no tenía Internet para avisarle que al final no venía”, señaló y se refirió a la percepción de su hijo de toda la situación. “Entiende todo. Es un hombrecito. Yo nunca le voy hablar mal de su padre pero él solito siente esa ausencia y sabe que el padre no está presente. Él no se merece nada de todo esto”, sentenció.

Tomás Costantini y Jimena Campisi

Jimena y Tomás vivieron un romance tormentoso. Oficializaron su romance en el verano del 2012 y se separaron a mitad de ese año, cuando ella estaba embarazada de Milo. Desde entonces, se sucedieron los reclamos de la modelo por el comportamiento del empresario respecto al niño, sumado a acusaciones de maltrato psicológico.

En octubre de 2018, Constantini se casó con Micaela Dalla Líbera, la hija del ex futbolista Mariano, de reciente paso por Masterchef Celebrity, con quien tuvo tres hijos. En aquella ocasión, Campisi se había manifestado en Pamela a la tarde dejando en claro su postura sobre la nueva relación de su ex. “En realidad es el padre de mi hijo y siempre le voy a desear lo mejor. Me gusta que se haya casado y que le dé un hermano a mi hijo pero también quiero que cumpla”, reconoció en aquel entonces en el programa de América.

