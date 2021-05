Pampita mostró la habitación de su hija en camino: “Ya tenemos todo listo”

Pampita mostró la habitación de su hija en camino (Video: Instagram @pampitaoficial)

En reiteradas ocasiones, Carolina Pampita Ardohain contó que vive con intensidad y pasión la maternidad. Es madre de tres varones -Bautista, de 13 años de edad, Beltrán, de 9, y Benicio, de 6- y también tuvo a Blanca, su primera hija, quien falleció cuando tenía seis años. Ahora, la modelo y conductora se prepara para dar a luz nuevamente, cuando nazca la hija que concibió junto a Roberto García Moritán, su esposo.

Mientras transita el séptimo mes y medio de su embarazo, la conductora de Pampita Online decidió mostrar este martes todos los detalles de la habitación que habitará su beba. “Ya tenemos todo listo! estamos ansiosos y felices esperando tu llegada!”, escribió Pampita en el posteo de Instagram en el que compartió un video y una galería de fotos en donde se pueden apreciar los muebles, los accesorios y la decoración del cuarto.

A juzgar por las imágenes compartidas por la modelo, la habitación para la niña fue decorada en tonos grises, madera y rosa, lo cual combina perfectamente con el empapelado elegido para las paredes. También entre los accesorios que se pueden ver en la publicación, hay una cama estilo sillón para quien cuide a la beba, un velador de pie y la cuna, que fue decorada con almohadones y peluches en tonos beige.

Detalles de la habitación de la futura hija de Pampita (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Pampita mostró distintos rincones y accesorios de la habitación de su próxima hija (Foto: Instagram @pampitaoficial)

(Foto: Instagram @pampitaoficial)

“Acá les muestro un poco como quedó la habitación terminada! El empapelado lo hicimos especialmente, algunos detalles de la cuna y el moisés también quedaron como los soñé!”, escribió Pampita en el posteo. “Gracias al equipo de Pampita Home y todos nuestros proveedores maravillosos que se prendieron en hacer cada detalle con tanto amor! Visítanos en nuestro local o en nuestra Web para ver todo lo que hicimos para este momento especial!”, dijo en relación a su tienda, la cual está presentada de la siguiente manera: “A través de una rigurosa curaduría, Carolina Ardohain selecciona productos de diseño que aportan calidez y estilo a tu hogar”, dice en el perfil de la cuenta.

En el video que introduce a la galería, se escucha la voz en off de Pampita que dice: “Cuando vivís un momento especial, querés que todo sea perfecto.... si vos estás viviendo ese momento especial, nosotros en Pampita Home te queremos ayudar con todo”, anunció la modelo.

La cuna en la que dormirá la futura hija de Pampita (Foto: Instagram @pampitaoficial)

"El empapelado lo hicimos especialmente, algunos detalles de la cuna y el moisés también quedaron como los soñé!", dijo Pampita (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El moisés "soñado" para la próxima hija de Pampita (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Más accesorios para la habitación que Pampita le armó a su hija (Foto: Instagram @pampitaoficial)

(Foto: Instagram @pampitaoficial)

“Tengo una almohada gigante y larga que le hago un agujero y me meto adentro, boca abajo ¿Viste el pozo de la playa? Bueno, esto es lo mismo. Me hago el redondel y duermo boca abajo porque a mí me gusta dormir así. Esa me la traje de un viaje cuando tuve otros hijos y quedó”, contó Pampita en su programa respecto a cómo vive los últimos meses. Luego, le preguntó si usaba muchas cremas corporales para mantener sana su piel. “Sí, muchas porque cuando empieza a crecer la panza te pica. Así que uso crema todo el día”, contestó ella.

Además, Paula Galloni, una de las panelistas de Pampita Online y que también está embarazada, quiso saber si la conductora ya hizo con su marido, el curso de preparto. “No, pero lo vamos a hacer. Yo ya hice cuatro cursos y soy como una experta. Pero él se olvidó porque fue padre hace muchos años”, contestó Pampita. “O sea que vos le podés enseñar a él...”, deslizó Galloni. “Mejor vamos juntos porque no tengo paciencia y quiero que esté ahí tranquilo, que sepa el paso a paso porque ya se olvidó”, cerró la conductora con una sonrisa.

