Andrea Taboada habló de las secuelas que le dejó el coronavirus: “El cuerpo tarda en acomodarse”

Andrea Taboada habló de su recuperación del coronavirus (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

En la emisión del lunes de Los ángeles de la mañana, reapareció Ángel de Brito tras haber estado aislado en su casa unos días. El conductor regresó la semana pasada de los Estados Unidos, donde se vacunó contra el coronavirus. Pero también se contagió la enfermedad y debió pasar unos días encerrado en el hotel. Tras recibir el alta médica, pudo volver a la Argentina y se quejó de la desorganización en los controles en el aeropuerto de Ezeiza.

No fue el único integrante del programa que se contagió de covid-19. La periodista Andrea Taboada también estuvo ausente durante dos semanas y volvió al estudio este lunes 24. “La pasé mal, estoy un poco agitada. Con un poco de dolor de espalda y de cintura. Tuve todo menos fiebre y no perdí el olfato. Pero no tenía apetito. Me cuesta subir las escaleras, me agito. El médico me dijo que fuera de a poco porque tarda en recuperarse el cuerpo por más que el tema del covid. El cuerpo tarda en acomodarse y en poder volver a tener el mismo ritmo”, explicó la “angelita”.

Luego, De Brito le preguntó a la panelista: “¿Quisiste hacer gimnasia un día? La tuve que putear...”. Su compañera le contestó: “En realidad me subí a la bicicleta fija porque tenía el cuerpo entumecido. Sentí que necesitaba movimiento. Fue un error. Hice un pedaleo y casi caigo redonda”.

Ángel de Brito se reencontró con sus panelistas de LAM

El lunes 10 había llamado la atención la ausencia de Taboada en el panel de Los Ángeles de la Mañana. En diálogo con Teleshow, la periodista contó que en la semana previa había comenzado con algunos síntomas compatibles con el covid-19 y, por esta razón, prefirió quedarse en su casa: “El jueves pasado me dolía mucho el cuerpo y la cabeza. Estoy con Tafirol”, había dicho.

Andrea había relatado que se sometió a un hisopado que le dio negativo, pero que repetiría el test por precaución. Asimismo, sus compañeras de panel también se hisoparon para descartar algún contagio, aunque la periodista aclaró que no había tenido ningún contacto estrecho con ningún colega contagiado, ni en El Trece, ni en el Canal de la Ciudad, donde también trabaja.

El jueves 13 por la noche confirmó que le había dado positivo de covid-19 tras someterse a un test PCR. “Día a día fueron como aplacándose los dolores de cuerpo y cabeza, pero cuando recibí la noticia creo que volvió todo junto”, le contó la panelista a Teleshow. “Pensé que era una gripe. Tengo mucho sueño, estoy muy cansada. Y estoy monitoreándome con el médico”, describió sobre los síntomas del coronavirus.

Por su parte, Ángel contó que transitó la enfermedad de otra manera: “El sábado me dio positivo y acá estoy, por suerte estoy bien. No siento nada raro, la estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación. Más estando lejos”. Luego, el jurado de La Academia, que debutará este lunes por primera vez tras contagiarse de coronavirus, señaló: “Cuando te dan el positivo te duele todo, solo tuve 38 de fiebre, pensé que era un cansancio normal de estar acá y de hacer cosas que en Buenos Aires no hacés”.





