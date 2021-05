Carlos Ferro Viera internado por coronavirus en Suiza: “Por suerte ya ha pasado la peor etapa y no fue nada grave”

Carlos Ferro Viera se contagió COVID-19 en Suiza (Foto: Instagram)

Estaba entusiasmado. Después del acuerdo económico que había logrado por dar su testimonio para la serie Sueño Bendito de Amazon, Carlos Ferro Viera había logrado cerrar un contrato con un empresario que quería producir una biopic de similares características para ser emitida en China, país al que no llegan las producciones norteamericanas. Y fue justamente para reunirse con él, que el amigo de Diego Maradona viajó en los últimos días a Suiza. Sin embargo, estando ya en ese país europeo, contrajo coronavirus y debió ser hospitalizado.

“Estoy en Basilea, en Suiza. Y estoy bien. Ya ha pasado la peor etapa y no fue nada grave. Fue un susto, más que otra cosa. Y ya estoy superando el tema este”, aseguró el empresario en diálogo exclusivo con Teleshow. En las últimas horas, habían circulado rumores que daban cuenta de que Ferro Viera estaba atravesando una situación muy delicada de salud. E, incluso, se llegó a decir que su vida estaba en peligro. Sin embargo, él mismo se encargó de desmentirlo mediante un video que grabó desde la clínica y que pidió que no se publicara, pero que lo mostraba ya recuperado.

El empresario, en tanto, sí autorizó a dar su testimonio en primera persona para dejar en claro cuál es su cuadro actual. “Estoy perfecto. Recibo un poquito de oxígeno por la bigotera, pero estoy bien. No tengo casi nada de tos. Sí tengo un poquito de cansancio. Pero no tengo dolor de cabeza ni fiebre. Así que fue una recuperación muy buena. Por suerte, ya me sacaron todas las partes de las vías. Ahora me queda hacer algunos ejercicios de respiración y nada más”, explicó.

Ferro Viera junto a Diego Maradona y Fidel Castro en Cuba (Foto: Instagram)

Obviamente, la noticia de su internación preocupó a todos los amigos de Ferro Viera, quienes conforman un grupo llamado “Los 10 del 10″ y en el que además de él figuran Leo Súcar, Gabriel Buono, Mariano Israelit, Mariano Castro, Walter Montero, Guillermo Cóppola, Omar Suárez y Sergio Chemen (el décimo es Maradona). Sin embargo, Carlos se mantuvo en permanente comunicación con todos ellos, llevándoles tranquilidad sobre su evolución diaria.

A partir del fallecimiento de Diego, ocurrido el pasado 25 de noviembre, quienes formaban parte de su “viejo entorno” decidieron comenzar a reunirse para recordar al astro y para reclamar Justicia en su nombre. Y así fue como, más allá de las diferencias que puedan tener en relación a algunos temas, lograron restablecer el vínculo que los había unido durante los largos años que compartieron junto al Diez.

Hoy, obviamente, todos ellos están pendientes de la recuperación de Ferro Viera. Sin embargo, por lo que el empresario ha hablado con cada uno de ellos desde su sala de internación, todo indicaría que en los próximos días podría recibir el alta como para seguir adelante con las reuniones para las cuales emprendió su viaje. Y que, según se supo, redundarían en una importante cifra de dinero para él.

Cabe recordar que, a fines del año pasado, el empresario fue noticia al afirmar que Laura Cibilla, quien fuera pareja de Maradona a fines de los ‘90 y principios de los años 2000, había tenido dos hijos en España con el astro. Pero luego, fue ella misma quien echó por tierra esta versión en una extensa entrevista que mantuvo con este medio y en la que dio detalles de su relación con Maradona.

